احدث الأخبار

أردوغان يؤكد وجود قوات عسكرية لبلاده بقطر بزعم حفظ الأمن
أبرز المواد
 لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة تبدأ استقبال طلبات التصريح لعام 1442هـ
منطقة المدينة المنورة
 أمير الجوف يطلع على منجزات أمانة المنطقة وبلدياتها خلال عام
منطقة الجوف
 اعتماد دولي لمقيمي العقار المعتمدين من “تقييم”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره ولياً للعهد في دولة الكويت
أبرز المواد
 الانتهاء من تطوير مخطط “ملتقى الوادي” في المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 فرع الإدارة العامة للمجاهدين بعسير يضبط ٨٣٠ حزمة قات
أبرز المواد
 استهدفت طلاب الصفوف الأولية..تعليم الأفلاج يُطلق مبادرة ” جيل بناء المستقبل”
أبرز المواد
 البرنامج الافتراضي الاجتماعي “أبطال ملهمون” عن بعد بغرفة أبها يواصل عرض النماذج المشرفة  
أبرز المواد
 خيرية عثمان بن عفان بالحفائر في زيارة “بر أبها”
منطقة عسير
 الأمير تركي بن طلال يوجه بإعادة تأهيل وتطوير قرية “زبنة” التراثية
أبرز المواد
 مستشفى وادي الدواسر يدشن حملة سرطان الثدي بمنزل سفيرة محاربي السرطان
منطقة الرياض
أردوغان يؤكد وجود قوات عسكرية لبلاده بقطر بزعم حفظ الأمن

أردوغان يؤكد وجود قوات عسكرية لبلاده بقطر بزعم حفظ الأمن

أبرز المواد
لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة تبدأ استقبال طلبات التصريح لعام 1442هـ

لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة تبدأ استقبال طلبات التصريح لعام 1442هـ

منطقة المدينة المنورة
أمير الجوف يطلع على منجزات أمانة المنطقة وبلدياتها خلال عام

أمير الجوف يطلع على منجزات أمانة المنطقة وبلدياتها خلال عام

منطقة الجوف
اعتماد دولي لمقيمي العقار المعتمدين من “تقييم”

اعتماد دولي لمقيمي العقار المعتمدين من “تقييم”

أبرز المواد

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره ولياً للعهد في دولة الكويت

خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره ولياً للعهد في دولة الكويت
http://almnatiq.net/?p=910359
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لسموه ولياً للعهد.
وقال الملك المفدى:” يسرنا بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ــ أمير دولة الكويت ــ لسموكم ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن نبعث لسموكم تهنئتنا البالغة وأطيب تمنياتنا الأخوية بموفور الصحة والسعادة لسموكم، مؤكدين عمق الروابط الأخوية والعلاقات الثنائية بين بلدينا الشقيقين، وسائلين المولى عز وجل لسموكم التوفيق والسداد، ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لسموه ولياً للعهد.
وقال سمو ولي العهد: ” يسعدني بمناسبة اختيار صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ـ أمير دولة الكويت ـ لسموكم ولياً للعهد في دولة الكويت الشقيقة، أن أعرب لسموكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات الأخوية، متمنياً لسموكم التوفيق والعون لخدمة بلدكم وشعبكم الشقيق وتحقيق ما يتطلع إليه من الآمال والأهداف الخيرة، متطلعاً إلى مزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين في ظل الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمعنا وتزداد رسوخاً ومتانة لما فيه خير البلدين الشقيقين، داعياً الله تعالى أن يحفظ للكويت أمنها ورخاءها”.

روابط ذات صلة

أردوغان يؤكد وجود قوات عسكرية لبلاده بقطر بزعم حفظ الأمن

أردوغان يؤكد وجود قوات عسكرية لبلاده بقطر بزعم حفظ الأمن
اعتماد دولي لمقيمي العقار المعتمدين من “تقييم”

اعتماد دولي لمقيمي العقار المعتمدين من “تقييم”
فرع الإدارة العامة للمجاهدين بعسير يضبط ٨٣٠ حزمة قات

فرع الإدارة العامة للمجاهدين بعسير يضبط ٨٣٠ حزمة قات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*