بدأت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح إسكان لعقاراتهم لموسم حج 1442هـ سرعة التقدم واكمال المتطلبات الرسمية.
وأعلنت اللجنة أن آخر موعد لاستقبال طلبات التصريح سيكون نهاية شهر رجب لعام 1442هـ، ودعت اللجنة الراغبين إلى سرعة التقدم؛ لضمان إنهاء إجراءات إصدار التصاريح في الوقت المحدد.
لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة تبدأ استقبال طلبات التصريح لعام 1442هـ
بدأت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة استقبال طلبات المواطنين الراغبين في استخراج تصاريح إسكان لعقاراتهم لموسم حج 1442هـ سرعة التقدم واكمال المتطلبات الرسمية.
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