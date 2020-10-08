أبرز الفرص الاستثمارية في الجبيل الصناعية أمام غرفة الشرقية

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استضافت غرفة الشرقية ممثلة بمجلس أعمال الجبيل صباح أمس الخميس مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة الملكية بالجبيل م. عبد الله بن ياسين العيد وذلك على شبكة الإنترنت للحديث عن الفرص الاستثمارية في الجبيل الصناعية حيث أدار اللقاء م . فواز فالح الهاجري رئيس مجلس أعمال الجبيل.

حيث استعرض م عبد الله بن ياسين العيد إجمالي الاستثمارات للقطاع الخاص بمدينة الجبيل الصناعية حتى نهاية الربع الثاني من العام 2020م والتي بلغت 518 مليار ريال . والمؤشرات العامة لمدينة الجبيل الصناعية من حيث إجمالي العاملين ، وعدد السكان ليلا ونهارا ، وعدد الوحدات السكنية ، وعدد الأنشطة التجارية ،والمستشفيات والمجمعات الصحية ، وعدد الصناعات ، ومنطقة الصناعات الخفيفة والمساندة من ناحية المساحة ،وعدد المستثمرين ومجموع قيمة الاستثمار ،

ثم تناول مدير إدارة تطوير الأعمال بالهيئة الملكية بالجبيل منطقة البلاسكم واهم ثلاث قطاعات للصناعات الكيماوية العضوية ،والصناعات المركبة، والصناعات التحويلية (المساحة الكلية والمساحة المخصصة ومنطقة الخدمات المشتركة ،وحجم الاستثمار والأراضي المتاحة . والبنى التحتية في منطقة البلاسكم والتي أنفقت الهيئة الملكية عليها ما يقارب 824 مليون ريا ل لتوفير البنى التحتية والخدمات، إضافة إلى أبرز الفرص الاستثمارية في منطقة البلاسكم .

ثم قدم المهندس العيد لمحة على خليج مردومه والفرص الاستثمارية ،والمشاريع القائمة ، والمنطقة اللوجستية. وما توفره من خدمات (حاويات – ربط سكة الحديد- التعبئة – النقل – التغليف – التخزين – الشحن – المعدات الثقيلة) ، والمنطقة الفاصلة والتي تضم الفرص الاستثمارية التالية منطقة خدمات لوجستية ، والتشغيل والصيانة، ومناطق سكنية، ومجمع تجاري . ومركز الطاقة المتجددة ، وأحياء العمال ، وأنشطة تجاريه، ومنطقة الصناعات الخفيفة ، مركز ابتكار مستقبلي ، وأنشطة ترفيه واستجمام ، والمطار ومنطقة الأعمال ، مركز الابتكار.

ثم تحدث العيد عن أحياء العمال والتي تشتمل على 3 مجمعات فرص استثمارية 2 تم إنشائها 1 فرصه استثمارية للإنشاء والتشغيل (القدرة الاستيعابية من 38000 عامل) .