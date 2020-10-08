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انطلاق الملتقى الافتراضي الدولي الثالث لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

انطلاق الملتقى الافتراضي الدولي الثالث لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

المنطقة الشرقية

انطلاق الملتقى الافتراضي الدولي الثالث لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

انطلاق الملتقى الافتراضي الدولي الثالث لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
http://almnatiq.net/?p=910385
المناطق - الدمام

تحت رعاية معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل يطلق مركز الإرشاد الجامعي الملتقى الافتراضي الدولي الثالث لمركز الإرشاد الجامعي بعنوان ( نحو بيئة تعلميّة آمنة في ضوء جائحة COVID-19 ، الصحة النفسية للجميع ) وذلك يوم غدا السبت 10 أكتوبر 2020 .

من جانبه ذكر مدير عام مركز الإرشاد الجامعي  بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ورئيس الملتقى الافتراضي الثالث الدكتور عبد العزيز بن صالح المطوع عن تأثير جائحة Covid-19  على العالم وما هي الانعكاسات لهذه الجائحة على مستوى الصحة النفسية للأفراد ، وجاء هذا الملتقى متماشياً مع خطة وزارة الصحة ووزارة التعليم “عودة آمنة”  حيث تم تشكيل اللجنة العلمية للملتقى برئاسة الدكتور عبد العزيز بن صالح المطوع وعضوية كل من الدكتور صلاح محمد العبيسات والدكتور أحمد عمرو عبد الله  .

وأشار الدكتور المطوع الى الملتقى يهدف الى إيجاد بيئة تعليمية آمنة في كافة قطاعات التعليم سواء المدرسي او الجامعي او التعليم بواسطة البيئة الافتراضية “التعلم عن بعد” ودور الأسرة وذلك من خلال استضافة نخبة من المتخصصين في مجال علم النفس والإرشاد النفسي والصحة النفسية من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وسلطنة عُمان ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وجمهورية الجزائر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ويستهدف فئة المرشدين المدرسين والأخصائيين النفسين والمرشدين الأكاديميين بالجامعات والاسرة وكذلك فئة اهل الاختصاص والمهتمين في مجال الرعاية النفسية .

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