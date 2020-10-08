احدث الأخبار

أمير مكة يُدشن نظام «المسعف الإلكتروني» لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 شرطة الجوف: إيقاف أربعة أشخاص تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة
منطقة الجوف
 انطلاق الملتقى الافتراضي الدولي الثالث لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 أبرز الفرص الاستثمارية في الجبيل الصناعية أمام غرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 محافظ تيماء يطلع على سير التعليم عن بعد
منطقة تبوك
 أردوغان يؤكد وجود قوات عسكرية لبلاده بقطر بزعم حفظ الأمن
أبرز المواد
 لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة تبدأ استقبال طلبات التصريح لعام 1442هـ
منطقة المدينة المنورة
 أمير الجوف يطلع على منجزات أمانة المنطقة وبلدياتها خلال عام
منطقة الجوف
 اعتماد دولي لمقيمي العقار المعتمدين من “تقييم”
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين و ولي العهد يهنئان الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بمناسبة اختياره ولياً للعهد في دولة الكويت
أبرز المواد
 الانتهاء من تطوير مخطط “ملتقى الوادي” في المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 فرع الإدارة العامة للمجاهدين بعسير يضبط ٨٣٠ حزمة قات
أبرز المواد
أمير مكة يُدشن نظام «المسعف الإلكتروني» لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

أمير مكة يُدشن نظام «المسعف الإلكتروني» لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة
شرطة الجوف: إيقاف أربعة أشخاص تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة

شرطة الجوف: إيقاف أربعة أشخاص تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة

منطقة الجوف
انطلاق الملتقى الافتراضي الدولي الثالث لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

انطلاق الملتقى الافتراضي الدولي الثالث لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

المنطقة الشرقية
أبرز الفرص الاستثمارية في الجبيل الصناعية أمام غرفة الشرقية

أبرز الفرص الاستثمارية في الجبيل الصناعية أمام غرفة الشرقية

المنطقة الشرقية

أمير مكة يُدشن نظام «المسعف الإلكتروني» لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

أمير مكة يُدشن نظام «المسعف الإلكتروني» لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=910392
المناطق - جدة

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة نظام «المسعف الإلكتروني» لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، بحضور رئيس الهيئة الدكتور جلال محمد العويسى، ومدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور خالد الحبشي.
وبحسب الدكتور العويسي فإن النظام يهدف لتقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات والربط مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة، حيث يعد البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة.
ويُسهم المسعف الذكي في تطوير الخدمة الإسعافية وفقا لأعلى المعايير المعمول بها دوليًا، وذلك لضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة وتمكين نظام العمليات من الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاؤها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ، والربط مع المنشآت الطبية للإعداد والتجهيز لاستقبال الحالات الطارئة.
الجدير بالذكر أن عدد المنشآت الطبية التي تم ربطها بنظام المسعف الإلكتروني في منطقة مكة المكرمة أكثر من (50) منشأة طبية، فيما يبلغ عدد المراكز الإسعافية في منطقة مكة المكرمة أكثر من (   95 ) مركزًا إسعافيًا مجهزًا بأحدث التقنيات الطبية والإسعافية.

روابط ذات صلة

تخصيص مقرات للعزل الصحي.. “شؤون الحرمين” تستعرض خططها لاستقبال المعتمرين

تخصيص مقرات للعزل الصحي.. “شؤون الحرمين” تستعرض خططها لاستقبال المعتمرين
بعد توقف 213 يوما.. هكذا نجحت العودة التدريجية للعمرة

بعد توقف 213 يوما.. هكذا نجحت العودة التدريجية للعمرة
مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة يستقبل (11) مليون اتصال خلال عام 1441

مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة يستقبل (11) مليون اتصال خلال عام 1441

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*