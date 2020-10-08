احدث الأخبار

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8412.55 نقطة
أبرز المواد
 “هدف” يبرم اتفاقية مع شركة القدية للاستثمار لدعم تدريب وتوظيف 1200 باحث وباحثة عن عمل
منطقة الرياض
 “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” توقع مذكرة تفاهم لدعم التوطين في أنشطة النقل والخِدْمات اللوجستية
أبرز المواد
 أمير مكة يُدشن نظام «المسعف الإلكتروني» لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 شرطة الجوف: إيقاف أربعة أشخاص تورطوا في إتلاف أجهزة الرصد الآلي على الطرق بالمنطقة
منطقة الجوف
 انطلاق الملتقى الافتراضي الدولي الثالث لمركز الإرشاد الجامعي بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل
المنطقة الشرقية
 أبرز الفرص الاستثمارية في الجبيل الصناعية أمام غرفة الشرقية
المنطقة الشرقية
 محافظ تيماء يطلع على سير التعليم عن بعد
منطقة تبوك
 أردوغان يؤكد وجود قوات عسكرية لبلاده بقطر بزعم حفظ الأمن
أبرز المواد
 لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة تبدأ استقبال طلبات التصريح لعام 1442هـ
منطقة المدينة المنورة
 أمير الجوف يطلع على منجزات أمانة المنطقة وبلدياتها خلال عام
منطقة الجوف
 اعتماد دولي لمقيمي العقار المعتمدين من “تقييم”
أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8412.55 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8412.55 نقطة

أبرز المواد
“هدف” يبرم اتفاقية مع شركة القدية للاستثمار لدعم تدريب وتوظيف 1200 باحث وباحثة عن عمل

“هدف” يبرم اتفاقية مع شركة القدية للاستثمار لدعم تدريب وتوظيف 1200 باحث وباحثة عن عمل

منطقة الرياض
“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” توقع مذكرة تفاهم لدعم التوطين في أنشطة النقل والخِدْمات اللوجستية

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” توقع مذكرة تفاهم لدعم التوطين في أنشطة النقل والخِدْمات اللوجستية

أبرز المواد
أمير مكة يُدشن نظام «المسعف الإلكتروني» لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

أمير مكة يُدشن نظام «المسعف الإلكتروني» لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8412.55 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8412.55 نقطة
http://almnatiq.net/?p=910402
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 53.76 نقطة ليقفل عند مستوى 8412.55 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 436 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 445 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 107 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 80 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أنعام القابضة, المواساة, الخليجية العامة, سلامة, وأسيج الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وفرة, البحر الأحمر, جبل عمر, تكوين, وساسكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 3.19% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, كيان السعودية، معدنية, زين السعودية, وكهرباء السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك, معدنية, أمانة للتأمين, الأسماك، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 32.77 نقطة ليقفل عند مستوى 15000.95 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 37 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 504 آلاف سهم تقاسمتها 1358 صفقة.

روابط ذات صلة

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” توقع مذكرة تفاهم لدعم التوطين في أنشطة النقل والخِدْمات اللوجستية

“الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” توقع مذكرة تفاهم لدعم التوطين في أنشطة النقل والخِدْمات اللوجستية
أردوغان يؤكد وجود قوات عسكرية لبلاده بقطر بزعم حفظ الأمن

أردوغان يؤكد وجود قوات عسكرية لبلاده بقطر بزعم حفظ الأمن
اعتماد دولي لمقيمي العقار المعتمدين من “تقييم”

اعتماد دولي لمقيمي العقار المعتمدين من “تقييم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*