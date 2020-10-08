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توقيع مذكرة تفاهم لعلاج أيتام وادي الدواسر بالمجان

توقيع مذكرة تفاهم لعلاج أيتام وادي الدواسر بالمجان

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توقيع مذكرة تفاهم لعلاج أيتام وادي الدواسر بالمجان

توقيع مذكرة تفاهم لعلاج أيتام وادي الدواسر بالمجان
http://almnatiq.net/?p=910405
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

وقعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام ” إنسان ” في محافظة وادي الدواسر، مؤخراً بحضور محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله، مُذكرة تفاهم مع مُجمع الروز الطبي بالمحافظة  تنص على تقديم الرعاية الصحية المجانية والتثقيف الصحي للأيتام وامهات الأيتام المسجلين بسجلات إنسان في وادي الدواسر 

وقد وقع المُذكرة من جانب ” إنسان ” مدير فرع وادي الدواسر محمد بن مبارك آل رحيم ، وعن المجمع المٌدير العام راشد بن محمد القحطاني الذي أكد أن تلك المبادرة تأتي في إطار سعي البرج  لتنفيذ برامج طبية وعلاجية متنوعة للأيتام وأمهاتهم في مجتمع المحافظة لتخفيف الأعباء المادية والنفسية عنهم وعن ذويهم ، ورغبة في المشاركة في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ بزيادة التكافل الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وسيادة مبدأ تكافؤ الفرص، الذي هو جوهر المسؤولية الاجتماعية لمنظمات الأعمال، وأيضا لتحسين نوعية الحياة في المجتمع

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