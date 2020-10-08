انطلاق حملة “لنجعلها خضراء ” في ٣ محافظات بالشرقية

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رعاية سعادة مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري تنطلق حملة التشجير ” لنجعلها خضراء ” من تنظيم وزارة البيئة والمياه والزراعة متمثل بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر و يوافق يوم انطلاق الحملة افتتاح المركز من قبل معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي والحملة تنطلق في كافة مناطق المملكة.

ويدشن فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية بداية الحملة بمنتزه الأحساء الوطني الواقع شرق المحافظة صباح يوم السبت الموافق ١٠ اكتوبر ، إذ أنه سوف يتم غرس عدد من أنواع الأشجار بمحافظات الشرقية ومنها وادي فليج بمحافظة حفر الباطن ومسيج شرق القرية بمحافظة القرية العليا .

وتأتي هذه الحملة ضمن المحافظة على الغطاء النباتي وتنمية الغطاء النباتي الطبيعي ومكافحة التصحر والاستراتيجية الوطنية للبيئة التي رسمتها وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز فعالية القطاع، ولرفع الوعي البيئي وتعزيز دور الجمعيات والعمل التطوعي والاستدامة للقطاع ورفع مستوى الالتزام البيئي لكافة القطاعات التنموية وخفض التلوث والتأثيرات السلبية على البيئة

ومن جهته دعا فرع الوزارة الجهات الحكومية والجمعيات والفرق التطوعية والروابط المختصة للمشاركة في هذه الفعالية الوطنية لإيصال الرسالة لكافة أفراد المجتمع، للتعريف بأهمية المحافظة على البيئة لتحسين جودة الحياة والمحافظة على الرقعة الخضراء وزيادة نسبة الاكسجين.