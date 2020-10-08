مدير تعليم الشرقية يستقبل اصغر مؤلفة بالعالم

المناطق - الدمام

استقبل مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د ناصر الشلعان أصغر مؤلفة وروائية في العالم الطالبة ريتاج الحازمي ظهر أمس في مكتبه بالدمام ، وتسلم نسختين من مؤلفاتها الحديثة باللغة الإنجليزية .

وقال الشعان أن إدارة التعليم بالمنطقة ستقدم كل الدعم والمساندة الطالبة ريتاج وغيرها من ذوي المواهب مؤكداً أن الإمكانيات المتاحة ستستهم في صقل المواهب وتعزز من فرص الإبداع للأجيال القادمة لتمكينهم من تحقيق النجاحات في المستقبل القريب ،مؤكداً أن دعم الموهوب وتدعيم الموهبة إحدى البرامج التي تعمل عليها وزارة التعليم ،منوهاً بضرورة إكتشاف المواهب من جهة ومن جهة أخرى تدريب الموهوب على مواجهة التحديات وتطويع الصعاب ،مبيناً أن وضع الأهداف المرحلية والعليا ذات أهمية بالغة للاستفادة من الموهبة

ودعا الشلعان الطالبة إلى استعراض تجربتها لزميلاتها في المدارس ونقل خبراتها في التأليف من الفكرة إلى التنفيذ لتكون أنموذج ملهم لمن هم في مراحل مبكرة من العمر لتحفيز المبدعين والموهوبين . مشيداً بطلاب وطالبات المنطقة الشرقية الذين يحققون المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية والإقليمي ة والمحلية .

من جهتها قالت الطالبة ريتاج الحازمي أنها بدأت التأليف في المرحلة الأولى منذ بلوغها سن السادسة برواية أولى باللغة الإنجليزية ساهمت في تقدمها في عالم التأليف تبعها رواية أخرى طبعت ودشنت الروايات في معرض الكتاب 2019 بالرياض .

وأضافت الحازمي أنها تكتب روايتين أخرى جديدة وثالثة مخصصة للأطفال بعد أن سجلت في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأصغر مؤلفة في العالم وعمرها لم يتجاوز 11 ربيعاً وساهمت في تدريب عدد 25 طالبة في المنطقة الشرقية لمدة شهر ونصف على فنون الكتابة والتأليف

وقدمت شكرها لكل من ساندها في إدارة تعليم الشرقية ومعلماتها فيمدرسة الأمير فهد بن سلمان الابتدائية