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مجلس شؤون الأسرة وجامعة نورة يطلقان منصة العائلة الرقمية

مجلس شؤون الأسرة وجامعة نورة يطلقان منصة العائلة الرقمية

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مجلس شؤون الأسرة وجامعة نورة يطلقان منصة العائلة الرقمية

مجلس شؤون الأسرة وجامعة نورة يطلقان منصة العائلة الرقمية
http://almnatiq.net/?p=910459
المناطق - واس

أطلق مجلس شؤون الأسرة اليوم, منصة العائلة الرقمية للاستشارات الأسرية (Famcare)، برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي, وحضور معالي مدير الجامعة الدكتورة إيناس العيسى، ومعالي نائب الوزير للتنمية الاجتماعية الأستاذ ماجد الغانمي، والأمين العام للمجلس الدكتورة هلا التويجري، وعدد من ممثلي الوزارات، وقيادات المجلس والجامعة، وممثلي الجهات المانحة، والمسؤولية المجتمعية.
وتعد المنصة مبادرة مشتركة، مع جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وتتيح لها الإشراف على المنصة الرقمية وتطوير أعمالها، حيث تهدف مبادرة العائلة الرقمية إلى تقديم خدمات الإرشاد والتوجيه الأسري والاستشارات الاجتماعية، عبر تطبيق إلكتروني من خلال التواصل مع نخبة معتمدة ومؤهلة من الأخصائيين، والمستشارين الاجتماعيين، والنفسيين، مما يتيح للمستفيدين في المملكة سرعة الوصول للخدمة، وتمكين الأسرة، وزيادة الوعي، بخصوصية تامة وتكلفة أقل.
وأشادت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة بالتعاون المستمر بين المجلس وجامعة الأميرة نورة في خدمة قضايا الأسرة، مشيرة إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار الاتفاقية التي أبرمت مع
الجامعة بهدف تكامل الجهود وتضافرها لزيادة الوعي المجتمعي، وتعزيز مكانة الأسرة، والمحافظة عليها، بما يتواءم مع رؤية المملكة الطموحة 2030.
وبينت أن الاتفاقية ستسهم – بحول الله – في تحقيق العديد من المكاسب للأسرة السعودية، أبرزها ما نشهده اليوم في إطلاق مبادرة العائلة الرقمية (Famcare) التي تمكن أفراد الأسرة كافة من سرعة الوصول للاستشارات الأسرية المتخصصة والمناسبة، مع المحافظة على الخصوصية ضمن منظومة رقمية موثوقة، تراعي أفضل المعايير في تقديم الخدمات الإلكترونية الموجهة للأسرة بكل أفرادها.

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