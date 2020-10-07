اختتمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل ممثلة باللجنة الصحية بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة ملتقى التوظيف الثاني بالقطاع الصحي الخاص الذي استمر لمدة يومين بغرفة حائل. وشارك في الملتقى القطاعات الصحية الخاصة بالمنطقة ممن أعلنوا احتياجهم للتخصصات الصحية حيث أُجريت المقابلات لـ ٤٧ مرشحاً من المؤهلين والمسجلين عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات على الوظائف الصحية الشاغرة بمسميات صيدلة وأطباء أسنان وأخصائي علاج طبيعي وأخصائي مختبرات ومسؤول موارد بشرية ودبلوم تسويق وسائقين. وأوضح نائب رئيس غرفة حائل فهد الشمري أن الملتقى يدعم الباحثين عن العمل من الشباب والفتيات في القطاع الخاص والتسهيل لهم من خلال طرح الخيارات أمامهم في عدة منشآت والبحث عن الأفضل لهم ليلتحقوا بالوظائف. حضر الملتقى مدير صندوق تنمية الموارد البشرية هدف المهندس فيصل الجريفاني وأمين برنامج التوطين المناطقي بالمنطقة سعد الدحيلان.
غرفة حائل تختتم ملتقى التوظيف الثاني في القطاع الصحي الخاص
منطقة حائل
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