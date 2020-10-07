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غرفة حائل تختتم ملتقى التوظيف الثاني في القطاع الصحي الخاص

غرفة حائل تختتم ملتقى التوظيف الثاني في القطاع الصحي الخاص

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غرفة حائل تختتم ملتقى التوظيف الثاني في القطاع الصحي الخاص

http://almnatiq.net/?p=910462
المناطق - حائل

‎‏ ‏ اختتمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل ممثلة باللجنة الصحية ‏بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية هدف ‏ووزارة الموارد البشرية ‏والتنمية الاجتماعية مبادرة ملتقى التوظيف الثاني بالقطاع الصحي ‏الخاص‏ الذي استمر لمدة يومين ‏بغرفة حائل.‏ وشارك في الملتقى القطاعات الصحية الخاصة بالمنطقة ممن ‏أعلنوا احتياجهم للتخصصات الصحية حيث أُجريت المقابلات لـ ‏‏٤٧ مرشحاً من المؤهلين والمسجلين عبر البوابة الوطنية للعمل طاقات‏ ‏على الوظائف الصحية الشاغرة بمسميات صيدلة ‏وأطباء أسنان وأخصائي ‏علاج طبيعي وأخصائي مختبرات ‏ومسؤول موارد ‏بشرية ودبلوم تسويق ‏وسائقين. ‏ وأوضح نائب رئيس غرفة حائل فهد الشمري أن الملتقى يدعم الباحثين ‏عن العمل من ‏الشباب والفتيات في القطاع الخاص والتسهيل لهم من خلال ‏طرح الخيارات أمامهم في عدة منشآت ‏والبحث عن الأفضل لهم ليلتحقوا ‏بالوظائف.‏ حضر الملتقى مدير صندوق تنمية الموارد ‏البشرية هدف المهندس ‏فيصل الجريفاني وأمين برنامج التوطين المناطقي ‏بالمنطقة سعد الدحيلان. ‏ ‏

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