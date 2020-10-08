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فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة يوقع اتفاقيات مع عدد من الجمعيات الخيرية بالحناكية

فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة يوقع اتفاقيات مع عدد من الجمعيات الخيرية بالحناكية

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فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة يوقع اتفاقيات مع عدد من الجمعيات الخيرية بالحناكية

فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة يوقع اتفاقيات مع عدد من الجمعيات الخيرية بالحناكية
http://almnatiq.net/?p=910465
المناطق - المدينة المنورة

وقع فرع وزارة الإسكان بمنطقة المدينة المنورة وعدد من الجمعيات الخيرية بمحافظة الحناكية ومراكزها اتفاقيات إطارية.
وشهد توقيع الاتفاقيات محافظ الحناكية زياد العتيبي والمدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة أحمد بكر زيدان وممثلون عن الجمعيات الخيرية في محافظة الحناكية والمراكز التابعة لها.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل برامج الإسكان التنموي في الجمعيات بالمحافظة، وتوفير خيارات الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة المشمولة بالرعاية الاجتماعية وبرامج الضمان الاجتماعي الذي توفره وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين ومن في حكمهم، بما يُمكّن الجمعيات الخيرية التي تمثل القطاع غير الربحي لتكون أكثر فاعلية في قطاع الإسكان والبرامج الاجتماعية.
وتتضمن بنود الاتفاقية الإطارية تمكين الجمعيات الخيرية من توفير الوحدات السكنية لدعم مشاريع الإسكان التنموي في المحافظة من خلال خيارات تشمل منتجات الدعم السكني التي تقدمها الوزارة أو تشييد وبناء وحدات سكنية جديدة أو شراء الوحدات السكنية المتوفرة بما يضمن سرعة تلبية احتياجات الأسر المستهدفة في برامج الإسكان التنموي، وتُعنى الجمعيات الخيرية بالتواصل مع الأسر المستفيدة ومساعدتها في تحديد المسكن المناسب ومتابعة استلام الوحدات السكنية والاستفادة من خدمات منصات الإسكان التنموي ومنصة جود الإسكان.

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