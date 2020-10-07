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أمين منطقة الحدود الشمالية: اللوائح والاشتراطات الجديدة تسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة حجم النشاط الاستثماري .

أمين منطقة الحدود الشمالية: اللوائح والاشتراطات الجديدة تسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة حجم النشاط الاستثماري .

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أمين منطقة الحدود الشمالية: اللوائح والاشتراطات الجديدة تسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة حجم النشاط الاستثماري .

أمين منطقة الحدود الشمالية: اللوائح والاشتراطات الجديدة تسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة حجم النشاط الاستثماري .
http://almnatiq.net/?p=910469
المناطق - عرعر

اجتمع أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري بوكيل الأمين لشؤون الخدمات ورؤساء البلديات الفرعية وذلك لمناقشة آلية تنفيذ اللوائح والاشتراطات الجديدة والتي اعتمدها معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف .

حيث أشاد سعادته بتلك القرارات التي من شأنها أن تسهم في زيادة حجم الأنشطة الاستثمارية والمساهمة في توفير الوقت والجهد على المستثمرين مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين ورفع مستوى جودة الحياة .

وتهدف اللوائح والاشتراطات الجديدة لمغاسل الملابس ومشاغل الخياطة وقطع الغيار إلى التسهيل على المستثمرين وتحسين بيئة الأنشطة الداخلية وتسهيل الرقابة وزيادة الشفافية إضافة إلى تحسين المشهد الحضري .

وفي نهاية اللقاء أشاد الشمري بدور القطاع البلدي كونه أحد أبرز القطاعات الخدمية بالمملكة وأكد على أهمية الدور الذي يقدمه منسوبي الأمانة والبلديات بالمنطقة حيث حثهم على التفاني في عملهم وبذل المزيد من الجهد في سبيل خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة .

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