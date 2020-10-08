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اختتام بطولة رواد التنمية للقطاعات الحكومية ‫بعرعر

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اختتام بطولة رواد التنمية للقطاعات الحكومية ‫بعرعر

اختتام بطولة رواد التنمية للقطاعات الحكومية ‫بعرعر
http://almnatiq.net/?p=910472
المناطق - عرعر/

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بعرعر أمس بطولة رواد التنمية للقطاعات الحكومية ‫في كرة القدم بعرعر، بمشاركة عدد من الإدارات الحكومية والجهات الأهلية، وذلك في ملعب المدينة الرياضية بعرعر.
وجمعت المباراة النهائية فريق حرس الحدود وفريق لجنة التنمية، وانتهت بفوز حرس الحدود بضربات الترجيح، وسُلّم كأس البطولة للفريق الفائز، كما كُرّم المشاركون والداعمون.
وأوضح مدير مركز التنمية الاجتماعية عايد مرضي أن تنظيم هذه البطولة يأتي ضمن أنشطة القطاع غير الربحي المجتمعية لتحقيق أقصى درجات الفائدة من المناشط للمجتمع التي تنعكس نتائجها الإيجابية على شباب المنطقة, مشيراً إلى أن البطولة هدفت إلى تنشيط الدور الريادي للقطاع في المجتمع, إضافة إلى التأكيد على أهمية ممارسة الرياضة واستقطاب المواهب من اللاعبين.

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