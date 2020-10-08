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إغلاق 6 محلات ومطاعم خلال الجولات الرقابية المسائية في رجال ألمع

إغلاق 6 محلات ومطاعم خلال الجولات الرقابية المسائية في رجال ألمع

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إغلاق 6 محلات ومطاعم خلال الجولات الرقابية المسائية في رجال ألمع

إغلاق 6 محلات ومطاعم خلال الجولات الرقابية المسائية في رجال ألمع
http://almnatiq.net/?p=910482
المناطق - عسير

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع ممثلة في قسم صحة البيئة عدداً من المحلات والمطاعم ورصدت بعض من المخالفات خلال الجولات الرقابية المسائية التي قامت بها على العديد من المحلات والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” أن هذه الجولات تأتي تنفيذاً لتوجيهات سعادة أمين المنطقة الدكتور “وليد بن محمد الحميدي” ، حيث تهدف هذه الجولات إلى ضبط المخالفين والقضاء على المخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية إضافة لمتابعة عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .
وأضاف “آل مصمع” أن صحة البيئة بالبلدية قد قامت خلال أسبوع بـ 56 زيارة تفتيشية ، أسفرت عن ضبط 10 مخالفات وإغلاق 6 محلات ومطاعم ، إضافة إلى مصادرة 20 كيلو جرام 13 لتراً من المواد الغير صالحة للاستهلاك .

وشدد “آل مصمع” على أن البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية والرقابية وأنه لا تهاون مع المخالفين والمستهترين بصحة المستهلكين ، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 940 .

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