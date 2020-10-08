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ذبابة على رأس بنس تتصدر مشهد مناظرة نائب الرئيس

ذبابة على رأس بنس تتصدر مشهد مناظرة نائب الرئيس

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ذبابة على رأس بنس تتصدر مشهد مناظرة نائب الرئيس

ذبابة على رأس بنس تتصدر مشهد مناظرة نائب الرئيس
http://almnatiq.net/?p=910486
المناطق - وكالات

تصدرت “ذبابة” مشهد المناظرة لنيابة الرئيس الأميركي، بين الجمهوري مايك بنس والديمقراطية كامالا هاريس، الأربعاء، حتى أصبحت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

وبينما تبادل بنس وهاريس التهم وناقشا قضايا عديدة، خطفت ذبابة صغيرة الأضواء، عندما حطت على رأس بنس، وبقت هناك في حين لم يشعر هو بوجودها.

وبقيت الذبابة على رأس بنس لدقيقتين كاملتين، مما جعلها “بطلة المشهد” خلال المناظرة، حيث انهالت التغريدات الساخرة على موقع تويتر التي تطرقت للواقعة.

واستخدمت كلمة “الذبابة” على موقع تويتر 700 ألف مرة، منذ ظهورها خلال المناظرة حتى الآن، ومن المتوقع أن تكسر حاجز المليون.

واعتبر كثيرون أن الذبابة رمز لتوحيد أميركا، حيث اجتمع الديمقراطيون والجهوريون على حد سواء، بالحديث عنها، واعتبرها البعض أكثر لقطة تعلق بالذاكرة خلال المناظرة.

واستغل الديمقراطيون حادثة الذبابة، وأنشأوا موقعا إلكترونية بعنوان “الذبابة ستصوت”، للترويج لحملة المرشح جو بايدن المنافس لدونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية.

ومن ناحيته، نشر بايدن على حسابه الرسمي صورة ساخرة له، حاملا مضرب ذباب.

يذكر أن مناظرة الأربعاء جاءت في ظروف غير اعتيادية وخصوصا بعد إعلان ترامب إصابته بكورونا، ومن ثم عودته للبيت الأبيض، هذا إلى جانب إعلان الرئيس تعليق المفاوضات بشأن حزمة تحفيز الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد-19، إلى ما بعد الانتخابات المرتقبة في الثالث من نوفمبر.

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