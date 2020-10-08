احدث الأخبار

وزير الخارجية يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة
أبرز المواد
 تعليم تبوك يعلن نتائج مسابقتي “لحن الوطن” و ” بيتي سعودي وطني سعودي”
منطقة تبوك
 ذبابة على رأس بنس تتصدر مشهد مناظرة نائب الرئيس
أبرز المواد
 إغلاق 6 محلات ومطاعم خلال الجولات الرقابية المسائية في رجال ألمع
منطقة عسير
 تطبيق سكني يتيح إصدار رخص البناء إلكترونياً ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية
أبرز المواد
 اختتام بطولة رواد التنمية للقطاعات الحكومية ‫بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 أمين منطقة الحدود الشمالية: اللوائح والاشتراطات الجديدة تسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة حجم النشاط الاستثماري .
منطقة الحدود الشمالية
 فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة يوقع اتفاقيات مع عدد من الجمعيات الخيرية بالحناكية
منطقة المدينة المنورة
 غرفة حائل تختتم ملتقى التوظيف الثاني في القطاع الصحي الخاص
منطقة حائل
 مجلس شؤون الأسرة وجامعة نورة يطلقان منصة العائلة الرقمية
أبرز المواد
 وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية يلتقي وزير خارجية موريتانيا
أبرز المواد
 الأمير تركي بن طلال يرعى ورشة تصاميم القرى التراثية في عسير
منطقة عسير
وزير الخارجية يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة

أبرز المواد
تعليم تبوك يعلن نتائج مسابقتي “لحن الوطن” و ” بيتي سعودي وطني سعودي”

تعليم تبوك يعلن نتائج مسابقتي “لحن الوطن” و ” بيتي سعودي وطني سعودي”

منطقة تبوك
ذبابة على رأس بنس تتصدر مشهد مناظرة نائب الرئيس

ذبابة على رأس بنس تتصدر مشهد مناظرة نائب الرئيس

أبرز المواد
إغلاق 6 محلات ومطاعم خلال الجولات الرقابية المسائية في رجال ألمع

إغلاق 6 محلات ومطاعم خلال الجولات الرقابية المسائية في رجال ألمع

منطقة عسير

وزير الخارجية يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=910495
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض اليوم، سفير سلطنة عمان لدى المملكة أحمد بن هلال البوسعيدي، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى المملكة.
وأشاد سمو وزير الخارجية، خلال الاستقبال، بالجهود التي بذلها السفير البوسعيدي في تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين، منوهاً بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، ومتمنياً له دوام التوفيق والنجاح.
حضر الاستقبال وكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام بن عبدالكريم القين.

روابط ذات صلة

ذبابة على رأس بنس تتصدر مشهد مناظرة نائب الرئيس

ذبابة على رأس بنس تتصدر مشهد مناظرة نائب الرئيس
تطبيق سكني يتيح إصدار رخص البناء إلكترونياً ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية

تطبيق سكني يتيح إصدار رخص البناء إلكترونياً ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية
مجلس شؤون الأسرة وجامعة نورة يطلقان منصة العائلة الرقمية

مجلس شؤون الأسرة وجامعة نورة يطلقان منصة العائلة الرقمية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*