“الشركة الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “نساج تاون” ضمن المرحلة الثانية من “مرسية” في ضاحية الجوان

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أطلقت الشركة الوطنية للإسكان المرحلة الثانية لمشروع مرسية – “نساج تاون” بالرياض – كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص، ليوفر690 فيلا سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلبي جميع احتياجات الأسرة السعودية، ويمكن للأسر الراغبة في حجز ومعاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الثانية لمرسية الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان كمطور رئيس بالتعاون مع مطورين عقاريين آخرين، ويقع شمال الرياض ضمن ضاحية الجوان على امتداد طرق محورية رئيسة، ويمتد مشروع مرسية في مرحلته الثانية على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع ويوفر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية تتسع لما يتجاوز 50 ألف نسمه، فيما تتراوح مساحة مسطح البناء للوحدات في “نساج تاون” ما بين 277 – 281م2، بأسعار تنافسية وأقساط شهرية تصل إلى 2786 ريال.

ويقع “نساج تاون” ضمن ضاحية الجوان التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، بالإضافة إلى توفر مواقع للخدمات والمرافق العامة ومسطحات خضراء وحدائق، لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلائم مختلف الأذواق، إضافة إلى أسعارها المناسبة لفئات المستحقين للدعم السكني.

وتأتي هذه الخطوة لتعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل عليه الشركة الوطنية للإسكان، حيث تهتم بالتعاون مع شركائها من الشركات المتخصصة لتوفير المزيد من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج “سكني” على مستوى مناطق المملكة، إذ تمثل المرحلة الثانية من مشروع “مرسية” في ضاحية الجوان بالرياض أحد مستهدفات الشركة لتوفير أحياء سكنية نموذجية تلبّي رغبات المواطنين بالحصول على المسكن المناسب بمواصفات مميّزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.