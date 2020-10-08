احدث الأخبار

“الشركة الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “نساج تاون” ضمن المرحلة الثانية من “مرسية” في ضاحية الجوان
الاقتصاد
 “هيئة الطيران المدني” تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي
أبرز المواد
 وزير التعليم: أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة
أبرز المواد
 تعليم تبوك يعلن نتائج مسابقتي “لحن الوطن” و ” بيتي سعودي وطني سعودي”
منطقة تبوك
 ذبابة على رأس بنس تتصدر مشهد مناظرة نائب الرئيس
أبرز المواد
 إغلاق 6 محلات ومطاعم خلال الجولات الرقابية المسائية في رجال ألمع
منطقة عسير
 تطبيق سكني يتيح إصدار رخص البناء إلكترونياً ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية
أبرز المواد
 اختتام بطولة رواد التنمية للقطاعات الحكومية ‫بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 أمين منطقة الحدود الشمالية: اللوائح والاشتراطات الجديدة تسهم في رفع جودة الخدمات وزيادة حجم النشاط الاستثماري .
منطقة الحدود الشمالية
 فرع وزارة الإسكان بالمدينة المنورة يوقع اتفاقيات مع عدد من الجمعيات الخيرية بالحناكية
منطقة المدينة المنورة
 غرفة حائل تختتم ملتقى التوظيف الثاني في القطاع الصحي الخاص
منطقة حائل
“الشركة الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “نساج تاون” ضمن المرحلة الثانية من “مرسية” في ضاحية الجوان

“الشركة الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “نساج تاون” ضمن المرحلة الثانية من “مرسية” في ضاحية الجوان

الاقتصاد
“هيئة الطيران المدني” تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي

“هيئة الطيران المدني” تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي

أبرز المواد
وزير التعليم: أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

وزير التعليم: أمر سام باستمرار ‫التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

أبرز المواد
وزير الخارجية يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة

وزير الخارجية يستقبل سفير سلطنة عمان لدى المملكة

أبرز المواد

“الشركة الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “نساج تاون” ضمن المرحلة الثانية من “مرسية” في ضاحية الجوان

“الشركة الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “نساج تاون” ضمن المرحلة الثانية من “مرسية” في ضاحية الجوان
http://almnatiq.net/?p=910504
المناطق - واس

أطلقت الشركة الوطنية للإسكان المرحلة الثانية لمشروع مرسية – “نساج تاون” بالرياض – كأحد المشاريع تحت الإنشاء التي تنفذها الشركة بالشراكة مع القطاع الخاص، ليوفر690 فيلا سكنية متعددة المساحات والتصاميم تلبي جميع احتياجات الأسرة السعودية، ويمكن للأسر الراغبة في حجز ومعاينة الوحدات زيارة مركز سكني الشامل بالرياض.
وأوضحت الشركة في بيان صحفي اليوم، أن المشروع يأتي ضمن المرحلة الثانية لمرسية الذي تنفذه الشركة الوطنية للإسكان كمطور رئيس بالتعاون مع مطورين عقاريين آخرين، ويقع شمال الرياض ضمن ضاحية الجوان على امتداد طرق محورية رئيسة، ويمتد مشروع مرسية في مرحلته الثانية على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع ويوفر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية تتسع لما يتجاوز 50 ألف نسمه، فيما تتراوح مساحة مسطح البناء للوحدات في “نساج تاون” ما بين 277 – 281م2، بأسعار تنافسية وأقساط شهرية تصل إلى 2786 ريال.
ويقع “نساج تاون” ضمن ضاحية الجوان التي تمتاز بتكامل البنية التحتية والخدمات من كهرباء ومياه وصرف صحي وسفلته وأرصفة وإنارة، بالإضافة إلى توفر مواقع للخدمات والمرافق العامة ومسطحات خضراء وحدائق، لتحقيق أفضل معايير جودة الحياة التي تلائم مختلف الأذواق، إضافة إلى أسعارها المناسبة لفئات المستحقين للدعم السكني.
وتأتي هذه الخطوة لتعكس الدور الريادي الفاعل الذي تعمل عليه الشركة الوطنية للإسكان، حيث تهتم بالتعاون مع شركائها من الشركات المتخصصة لتوفير المزيد من المشاريع المستقبلية بما يساعد الأسر على التملّك السكني بالاستفادة من برنامج “سكني” على مستوى مناطق المملكة، إذ تمثل المرحلة الثانية من مشروع “مرسية” في ضاحية الجوان بالرياض أحد مستهدفات الشركة لتوفير أحياء سكنية نموذجية تلبّي رغبات المواطنين بالحصول على المسكن المناسب بمواصفات مميّزة ضمن شراكات نوعية مع المطورين العقاريين المؤهلين من ذوي الخبرة والكفاءة في تطوير البنى التحتية والتشييد والبناء.

روابط ذات صلة

“هيئة الطيران المدني” تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي

“هيئة الطيران المدني” تشارك في اجتماع الطاولة المستديرة الافتراضي
تطبيق سكني يتيح إصدار رخص البناء إلكترونياً ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية

تطبيق سكني يتيح إصدار رخص البناء إلكترونياً ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك الأسر السعودية
منظمة السياحة العالمية تطلق اسم العلا على “إطار رئيسي للتنمية السياحية الشاملة للمجتمعات المحلية”

منظمة السياحة العالمية تطلق اسم العلا على “إطار رئيسي للتنمية السياحية الشاملة للمجتمعات المحلية”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*