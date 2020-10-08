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الأمن العام: التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء الدورة التدريبية الثالثة

الأمن العام: التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء الدورة التدريبية الثالثة

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الأمن العام: التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء الدورة التدريبية الثالثة

الأمن العام: التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء الدورة التدريبية الثالثة
http://almnatiq.net/?p=910514
المناطق - الرياض

أعلن الأمن العام، اليوم الخميس، التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء الدورة التدريبية الثالثة المتخصصة.

وأكد الأمن العام عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه أنهى تأهيل 148 متدربة من المجندات برتبة جندي في الدورة الثالثة والتحقن بالعمل الأمني في القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة في خدمة ضيوف الرحمن في كل من المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأوضح أن المجندات تلقين لمدة 3 أشهر عددًا من المهارات والتدريبات المتخصصة الأمنية والإدارية التي تمكنهن من أداء مهامهن والإسهام في خدمة دينهن وقيادتهن ووطنهن.

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