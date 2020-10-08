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أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء “أكبر واحة نخيل في العالم”

أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء “أكبر واحة نخيل في العالم”

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نائب أمير الشرقية يهنِّئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء ” أكبر واحة نخيل في العالم”

نائب أمير الشرقية يهنِّئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء ” أكبر واحة نخيل في العالم”

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أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء “أكبر واحة نخيل في العالم”

أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء “أكبر واحة نخيل في العالم”
http://almnatiq.net/?p=910526
المناطق - الدمام

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتسجيل واحة الأحساء “أكبر واحة نخيل في العالم”، لدى موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية.
ونوه سموه بالدعم السخي والكريم الذي حظيت به الواحة منذ بدء أعمال تسجيلها ضمن قائمة التراث العالمي الإنساني، وما شملته الرعاية الكريمة من مشروعات لحماية المعالم التراثية فيها، وإحياء ودعم الزراعة عبر منظومة متكاملة من الحزم التنموية، والدعم السخي، الذي عزز مكانة الأحساء باعتبارها ملتقى للثقافات والحضارة، وبوابة تاريخية ربطت المملكة بالعالم، مثمناً سموه جهود صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، لافتاً إلى أن هذا التسجيل هو أحد ثمار المشروع الثقافي الشامل الذي يقوده سمو وزير الثقافة، بدعم ومتابعة من لدن القيادة الرشيدة -يحفظها الله- التي تحرص على حماية كنوز المملكة وتاريخها، وحماية المواقع التراثية، باعتبارها ثروة وطنية، تبقى للأجيال، وشاهد من شواهد التطور الذي شهدته أرض المملكة على مر الزمن.
مشيراً سموه إلى أن هذا التسجيل يضع على كاهل الجميع واجباً بحماية الواحة، والإسهام الفاعل بالتعريف بها كأحد الوجهات السياحية التي تنعم بها المملكة، معرباً عن شكره لكل الفرق العاملة لإبراز تاريخ الأحساء والتعريف بتراثها في مختلف المحافل والميادين.

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