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الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب إعصار دلتا

الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب إعصار دلتا
http://almnatiq.net/?p=910528
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، حالة طوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن إعصار دلتا.
وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض، أن إجراء الرئيس ترامب يخول وزارة الأمن الداخلي، والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA)، لتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين.
وأكد البيان أنه سيتم توفير تدابير الحماية الطارئة من الفئة (ب) للمساعدة العامة، بما في ذلك المساعدة الفيدرالية المباشرة لـ 29 مقاطعة.

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