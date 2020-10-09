احدث الأخبار

رد رسمي من بيرسبوليس على احتجاج نادي النصر
الرياضة
 الاختبارات حضورياً في “تقني الرياض”
أبرز المواد
 وزير الداخلية يصدر قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب إعصار دلتا
أبرز المواد
 أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء “أكبر واحة نخيل في العالم”
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يهنِّئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء ” أكبر واحة نخيل في العالم”
أبرز المواد
 المملكة تثمِّن الجهود المبذولة لبناء السلام والحد من التنازع في بوركينا فاسو
أبرز المواد
 “كايسيد” يختتم لقاءه التشاوري لمنتدى القيم الدينية لمجموعة الـ20
أبرز المواد
 الأمن العام: التحاق 148 مجندة بالعمل الأمني بعد انتهاء الدورة التدريبية الثالثة
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أنها تطمح من خلال رؤية 2030 لتكون في مصاف البلدان المتقدمة
أبرز المواد
 واشنطن تفرض عقوبات على 18 بنكا في إيران
أبرز المواد
 “الشركة الوطنية للإسكان” تُطلق مشروع “نساج تاون” ضمن المرحلة الثانية من “مرسية” في ضاحية الجوان
الاقتصاد
رد رسمي من بيرسبوليس على احتجاج نادي النصر

رد رسمي من بيرسبوليس على احتجاج نادي النصر

الرياضة
الاختبارات حضورياً في “تقني الرياض”

الاختبارات حضورياً في “تقني الرياض”

أبرز المواد
وزير الداخلية يصدر قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات

وزير الداخلية يصدر قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات

أبرز المواد
الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب إعصار دلتا

الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب إعصار دلتا

أبرز المواد

الاختبارات حضورياً في “تقني الرياض”

الاختبارات حضورياً في “تقني الرياض”
http://almnatiq.net/?p=910532
المناطق - الرياض

تسارع الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية خطواتها وجهودها لإنهاء استعدادتها، وتجهيز منشآتها التعليمية لتنفيذ اختبارات الطلاب حضورياً.
من جانبها أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض جاهزية منشآتها التدريبية لاستقبال الطلاب لإجراء اختباراتهم، مؤكدةً أنها أولت اهتماماً بالغاً للإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس (كوفيد-19)، حيث حرصت على تطبيق هذه الإجراءات، ووضعها ضمن أولويات خطط الاستعداد والتجهيز لاختبارات الطلاب.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالرياض عبدالرحمن المقبل، أن إدارته شددت على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، في جميع المنشآت التدريبية، لاسيما وأن هذا العام التدريبي قد تزامن مع أزمة كورونا، لذا بات لزاماً التعامل معه وفق هذا الظرف الاستثنائي، لافتاً الانتباه إلى التزام إدارة التدريب التقني والمهني بالرياض بتوجيهات الجهات المختصة بوزراة الصحة في هذا الصدد.
وأشار إلى مراعاة الإدارة واهتمامها الكبير بتجهيز القاعات في المنشآت التدريبية بما يتناسب مع الإجراءات الاحترازية لضمان توافر بيئة صحية بالكامل، حتى يقدم المتدرب اختباراته في ظروف مثالية، تمكنه من التحصيل التدريبي الجيد، حاثاً جميع المتدربين والمتدربات على بذل قصارى جهودهم والاستفادة من أوقاتهم بمايعود عليهم بالنفع والفائدة.

روابط ذات صلة

وزير الداخلية يصدر قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات

وزير الداخلية يصدر قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات
الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب إعصار دلتا

الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب إعصار دلتا
أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء “أكبر واحة نخيل في العالم”

أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء “أكبر واحة نخيل في العالم”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*