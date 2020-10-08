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رد رسمي من بيرسبوليس على احتجاج نادي النصر

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رد رسمي من بيرسبوليس على احتجاج نادي النصر

رد رسمي من بيرسبوليس على احتجاج نادي النصر
http://almnatiq.net/?p=910534
المناطق - الرياض

أصدر مسؤولو نادي بيرسبوليس، رسمياً اليوم الخميس، بياناً رسمياً، بخصوص أزمة احتجاج النصر، على خلفية المباراة التي جمعت بينهما في دوري أبطال آسيا 2020.

 وأكد الحساب الرسمي لنادي بيرسبوليس، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “تم تقديم ملف متكامل بشأن الدعوى التي وجهها نادي النصرالسعودي، وتم التعاون مع الاتحاد الإيراني ولجنة القوانين الدولية بالنادي في الرد على الشكوى”.

وكانت إدارة نادي النصرسلمت الاتحاد القاري، مذكرة احتجاج مفصلة ومدعومة بالوثائق تؤكد فيها عدم أهلية مشاركة حامد لاك، وأرمان رمضاني، وعيسى الكثير، وإحسان بهلفان، وسعيد أغائي، وميلاد سارلاك، وعلي شجاعي، لاعبي بيرسبوليس.

وودع فريق النصر قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، البطولة الآسيوية من الدور نصف النهائي على يد بيرسبوليس، بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

وبحسب مصادر “سعودي 360” فإن من المنتظر أن تعلن اللجنة المختصة في الاتحاد الآسيوي قرارها حول احتجاج النصر ضد بيرسبوليس، صباح الغد الجمعة ما بين الساعة 10 صباحاً وحتى الثانية ظهراً، وذلك بعد التصويت عليه.

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