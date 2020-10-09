أمر سامٍ باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

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أعلن وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، صدور الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة. وقال آل الشيخ عبر حسابه بتويتر اليوم الخميس: «تأكيدًا على اهتمام القيادة بسلامة الطلاب والطالبات من فيروس كورونا، وبعد تقييم الوضع خلال الأسابيع الماضية؛ فقد صدر الأمر السامي الكريم باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول في التعليم العام والتعليم الجامعي والتدريب التقني؛ وفق الضوابط المطبقة».