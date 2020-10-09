بعد استمرار الدراسة عن بعد .. خبير تربوي يقدم مقترحا بديلا لاختبارات الابتدائية

المناطق_الرياض

قدم مستشار تربوي، مقترحا بإلغاء اختبارات المرحلة الابتدائية واستبدالها بالتقويم المستمر بصفة استثنائية خلال الفصل الأول، على أن تتم بواسطة معلمي ومعلمات المدارس، وفقاً لـ”سبق”.

وقال المستشار التربوي والتعليمي عبدالله الدهاس، إن نظام الاختبارات المناسب للمرحلة المتوسطة هو إجراء الاختبارات إلكترونياً بنسبة ٤٠% من مجموع الدرجات، على أن يجري توزيع بقية الدرجات على الحضور والواجبات المنزلية.

وبشأن نظام الاختبار الأمثل للمرحلة الثانوية، قال إنه من الضروري إجراء الاختبارات حضورياً لطلاب تلك المرحلة؛ مراعاةً لمسألة المعدل التراكمي.

جاء ذلك بعد قرار وزارة التعليم باستمرار الدراسة عن بعد حتى نهاية الفصل الدراسي الأول.