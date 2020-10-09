احدث الأخبار

«هيئة المدن والمناطق الاقتصادية» تُمدد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى هذا الموعد
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
أبرز المواد
 الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم
أبرز المواد
 بعد استمرار الدراسة عن بعد .. خبير تربوي يقدم مقترحا بديلا لاختبارات الابتدائية
أبرز المواد
 أمر سامٍ باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول
أبرز المواد
 «الشورى» يناقش إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب في نظام المرور
أبرز المواد
 الأرصاد: انخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية
أبرز المواد
 رد رسمي من بيرسبوليس على احتجاج نادي النصر
الرياضة
 الاختبارات حضورياً في “تقني الرياض”
أبرز المواد
 وزير الداخلية يصدر قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب إعصار دلتا
أبرز المواد
 أمير الشرقية يهنئ القيادة بتسجيل واحة الأحساء “أكبر واحة نخيل في العالم”
أبرز المواد
«هيئة المدن والمناطق الاقتصادية» تُمدد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى هذا الموعد

«هيئة المدن والمناطق الاقتصادية» تُمدد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى هذا الموعد

أبرز المواد
السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أبرز المواد
الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

أبرز المواد
بعد استمرار الدراسة عن بعد .. خبير تربوي يقدم مقترحا بديلا لاختبارات الابتدائية

بعد استمرار الدراسة عن بعد .. خبير تربوي يقدم مقترحا بديلا لاختبارات الابتدائية

أبرز المواد

«هيئة المدن والمناطق الاقتصادية» تُمدد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى هذا الموعد

«هيئة المدن والمناطق الاقتصادية» تُمدد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى هذا الموعد
http://almnatiq.net/?p=910542
المناطق_الرياض

أعلنت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة عن تمديد مبادرة “ندعمكم لاستمرار أعمالكم” حتى انتهاء العام الجاري 2020 ضمن دورها في تأمين التمكين الحكومي والدعم المتواصل لمستثمري المدن الاقتصادية ،بهدف ضمان استمرارية الأعمال، وتمكين المستثمرين من الاستفادة من المبادرات الحكومية التي أطلقتها قيادة المملكة للحدّ من تبعات أزمة جائحة فايروس كورونا على القطاع الاستثماري.

وتتضمن هذه المبادرة مجموعة من المحفزّات والتسهيلات المتمثلة في تجديد التراخيص الاستثمارية، وتأجيل سداد عدد من المستحقات الخاصة بخدمات التراخيص الاستثمارية والخدمات العقارية والبلدية، بالإضافة لتأجيل سداد مبالغ المخالفات المسجّلة وتعليق إيقاف الخدمات للمتخلّفين عن السداد , وتم إطلاق المبادرة عبر مركز الخدمات الحكومية المتكاملة (360°) مع نهاية الربع الأول من العام الجاري.

ومنذ إطلاق المبادرة، حرصت الهيئة على توضيح محفزاتها للمستثمرين لضمان الاستفادة الكاملة منها دعماً لاستمرارية أعمالهم؛ حيث نظمت سلسلة من الندوات الرقمية بعنوان “متواصلين”، كما أكدت على جاهزية مركز (360°) لتيسير الحصول على الخدمات عبر العديد من منصات التواصل مثل خدمة واتساب والموقع والبريد الإلكتروني والهاتف، وذلك في سبيل تعزيز أعمال القطاع الاستثماري وتمكين المدن الاقتصادية من النهوض بدورها في مسيرة التنمية بالمملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

روابط ذات صلة

السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم
بعد استمرار الدراسة عن بعد .. خبير تربوي يقدم مقترحا بديلا لاختبارات الابتدائية

بعد استمرار الدراسة عن بعد .. خبير تربوي يقدم مقترحا بديلا لاختبارات الابتدائية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*