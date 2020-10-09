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السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

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السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=910544
المناطق_واس

شارك معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمس الخميس، في الاجتماع الافتراضي المنعقد حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال جائحة كوفيد – 19 .
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مشروع قرار يهدف لضمان استمرارية العمل داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة في الحالات الطارئة.
حضر الاجتماع المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة الحالية السفير فولكان بوزكير، ورئيس قسم الجمعية العامة في وفد المملكة محمد العسيري.

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