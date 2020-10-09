احدث الأخبار

“روس كوسموس”: بلادنا لم تنجح تماما في إطلاق صاروخ ” أنغارا” الثقيل
أبرز المواد
 «هيئة المدن والمناطق الاقتصادية» تُمدد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى هذا الموعد
أبرز المواد
 السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
أبرز المواد
 الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم
أبرز المواد
 بعد استمرار الدراسة عن بعد .. خبير تربوي يقدم مقترحا بديلا لاختبارات الابتدائية
أبرز المواد
 أمر سامٍ باستمرار التعليم عن بُعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول
أبرز المواد
 «الشورى» يناقش إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب في نظام المرور
أبرز المواد
 الأرصاد: انخفاض التدريجي في درجات الحرارة على المناطق الشمالية والوسطى والشرقية
أبرز المواد
 رد رسمي من بيرسبوليس على احتجاج نادي النصر
الرياضة
 الاختبارات حضورياً في “تقني الرياض”
أبرز المواد
 وزير الداخلية يصدر قراراً بإعادة النظر في العقوبات التبعية بعد مضي 5 سنوات
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تعلن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسيبي بسبب إعصار دلتا
أبرز المواد
“روس كوسموس”: بلادنا لم تنجح تماما في إطلاق صاروخ ” أنغارا” الثقيل

“روس كوسموس”: بلادنا لم تنجح تماما في إطلاق صاروخ ” أنغارا” الثقيل

أبرز المواد
«هيئة المدن والمناطق الاقتصادية» تُمدد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى هذا الموعد

«هيئة المدن والمناطق الاقتصادية» تُمدد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى هذا الموعد

أبرز المواد
السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

أبرز المواد
الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

أبرز المواد

“روس كوسموس”: بلادنا لم تنجح تماما في إطلاق صاروخ ” أنغارا” الثقيل

“روس كوسموس”: بلادنا لم تنجح تماما في إطلاق صاروخ ” أنغارا” الثقيل
http://almnatiq.net/?p=910555
المناطق_وكالات

أعلن ذلك مدير عام مؤسسة “روس كوسموس” الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، في حديث أدلى به الأربعاء لوكالة “تاس” الروسية

وأوضح أن الصاروخ انطلق إلى الفضاء، لكن إطلاقه لا يمكن اعتباره ناجحا تماما، إذ أنه لم يؤكد شروطا تقنية تطلبت بنقل حمولة مفيدة بوزن أكبر مما نقله

وقال دميتري روغوزين إن الفترة التي مضت بعد عام 2014 تطلبت إعادة النظر في تصميم الصاروخ ووثائقه التقنية. وهناك مشكلة أخرى منعت الصاروخ من تحقيق مهامه وهي شركتان تولتا إنتاجه، إحداهما في موسكو وهي مركز “خرونبتشيف”. أما ثانيهما فتقع في غرب سيبيريا بمدينة أومسك

لذلك اتخذ قرار بنقل كل المرافق الإنتاجية الخاصة بصاروخ “أنغارا” إلى سيبيريا حيث يتم تصنيع الصاروخ وإنتاجه وتجميعه واختباره على الأرض

وستبلغ القدرة الإنتاجية لمصنع “أومسك” في سيبيريا بحلول عام 2023 حسب، روغوزين، بضعة صواريخ ثقيلة كل عام

أما الإطلاق الاختباري الثاني لصاروخ “أنغارا آ5” فسيتحقق في نوفمبر المقبل من مطار “بليسيتسك” الفضائي العسكري

يذكر أن “أنغارا” هي أسرة من الصواريخ الروسية الفضائية الحديثة تتضمن الصواريخ الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وقد أطلق عام 2014 الصاروخان الاختباريان الخفيف والثقيل

روابط ذات صلة

«هيئة المدن والمناطق الاقتصادية» تُمدد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى هذا الموعد

«هيئة المدن والمناطق الاقتصادية» تُمدد مبادرة «ندعمكم لاستمرار أعمالكم» حتى هذا الموعد
السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

السفير المعلمي يشارك في الاجتماع الافتراضي حول الإجراءات المتبعة لاتخاذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة
الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

الجوازات السعودية توضح قيمة غرامة تأخير تجديد هوية مقيم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*