ارتفاع معظم أسواق الخليج الرئيسية الأسبوع الماضي

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أغلقت معظم بورصات الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج مرتفعة في آخر جلسات الأسبوع الماضي، فيما سجلت قطر أداء يفوق سائر الأسواق إذ ارتفعت معظم الأسهم المدرجة على مؤشر البورصة

وفي قطر، أغلق مؤشر البورصة مرتفعا واحد بالمئة بقيادة قفزة 3.4% لسهم صناعات قطر وصعود سهم بنك قطر الوطني 1.2%

وعلى مدار الأسبوع الماضي، ارتفع المؤشر الرئيسي بـ 0.3%

وزاد المؤشر السعودي الرئيسي 0.6% مع صعود سهم السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 3.5%، وارتفاع سهم البنك الأهلي التجاري، أكبر بنوك المملكة، 1.3%

وقالت مجموعة بن داود القابضة المالكة لسلسلة متاجر تجزئة أمس الأربعاء إنها حددت تسعيرا لطرحها العام الأولي بمقدار 96 ريالا (25.59 دولار) للسهم

وذكر بيان الشركة أنه بهذا السعر، من المتوقع أن يبلغ رأس المال السوقي للشركة عند الإدراج 10.97 مليار ريال

وحقق المؤشر الرئيسي مكاسب أسبوعية بنحو 1.4%

وارتفع مؤشر بورصة دبي الرئيسي 0.1%، وصعد سهم بنك دبي الإسلامي 1.2%، بينما تقدم سهم العربية للطيران 1.9% منهيا خسائر امتدت لأربع جلسات

وأعلنت شركة الطيران منخفض التكاليف يوم الثلاثاء تغطية مجانية لمرض كوفيد-19 لجميع الركاب المسافرين على متن رحلاتها وهو ما يشمل التكاليف الطبية وتكلفة الحجر الصحي

وعلى مدار الأسبوع الماضي، هبط المؤشر العام بنحو 2.3%

وصعد مؤشر بورصة أبوظبي 0.4% بدعم من ربح 0.5% لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك البلاد، وارتفاع سهم اتصالات الإماراتية 0.25%

وذكرت رويترز نقلا عن ممثل لشركة إماراتية أن الشركة تقترب من نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح صيني لكوفيد-19 وتأمل في تصنيعه العام المقبل

والتجربة، التي بدأت في منتصف يوليو تموز، هي شراكة بين مجموعة بيوتيك الوطنية الصينية التابعة لشركة سينوفارم وشركة (جي42) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومقرها أبوظبي

وحقق المؤشر الرئيسي مكاسب أسبوعية بنحو 0.5%

وكانت البورصة المصرية مغلقة في عطلة عامة في آخر جلسات الأسبوع الماضي، وعلى مدار الأسبوع ارتفع المؤشر الثلاثيني بنحو 2.5%

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة إلى 8413 نقطة

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.4 بالمئة إلى 4513 نقطة

دبي.. صعد المؤشر 0.1 بالمئة إلى 2214 نقطة

قطر.. ربح المؤشر واحدا بالمئة إلى 10032 نقطة

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.6 بالمئة ليسجل 1458 نقطة

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 3604 نقاط

الكويت.. زاد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6373 نقطة