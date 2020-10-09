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1.35 تريليون يورو إصدارات السندات والأذون الأوروبية في الربع الثاني

1.35 تريليون يورو إصدارات السندات والأذون الأوروبية في الربع الثاني
European Union flags flutter outside the European Commission headquarters in Brussels, Belgium, June 5, 2020. REUTERS/Yves Herman
http://almnatiq.net/?p=910558
المناطق_وكالات

قالت رابطة الأسواق المالية في أوروبا الخميس 8 أكتوبر إن الحكومات الأوروبية أصدرت سندات

وأذونا بقيمة تبلغ نحو 1.351 تريليون يورو (1.6 تريليون دولار) في الربع الثاني من العام الحالي وهو أكبر حجم إصدار فصلي على الإطلاق

وأفادت الرابطة في تقرير بيانات السندات الحكومية للربع الثاني أن الإصدار الكلي للسندات والأذون من أوروبا والمملكة المتحدة يمثل زيادة 85.1% من الحجم المصدر في الربع الأول من العام وقفزة تبلغ نحو 128% عن حجم الإصدار في الربع الثاني من 2019

وذكرت أن متوسط معدل تغطية العروض بلغ 2.28 في الربع الثاني بزيادة 5.4% عن الربع الأول مما يشير إلى إقبال كاف من المستثمرين ودعم البنوك المركزية للإصدار المتزايد من السندات والأذون الناجم عن جائحة كورونا

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