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وظائف ادارة للجنسين بتخصصي الملك خالد للعيون

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وظائف ادارة للجنسين بتخصصي الملك خالد للعيون

وظائف ادارة للجنسين بتخصصي الملك خالد للعيون
http://almnatiq.net/?p=910570
المناطق_الرياض

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بمدينة الرياض عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير.

ووفقاً للتفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

أخصائي شؤون موظفين – Personnel Specialist

بكالوريوس أو ماجستير موارد بشرية وإدارة أعمال -خبرة سنتين لحملة البكالوريوس
ولحملة الماجستير لايشترط الخبرة.

مدير التوظيف – Recruitment Manager

بكالوريوس أو ماجستير موارد بشرية- إدارة مستشفيات -خبرة 6 سنوات للبكالوريوس
أو 4 سنوات للماجستير منها سنتين في القطاع الصحي.

سكرتير – Secretary

دبلوم أو بكالوريوس إدارة أعمال, إدارة عامة, إدارة مستشفيات, إدارة مكتبية, سكرتارية) أو ما يعادلهم- لا يشترط الخبرة.

مساعد شؤون موظفين : دبلوم موارد بشرية, إدارة مستشفيات, إدارة أعمال أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن سنة في مجال الموارد البشرية أو التوظيف أو الإدارة.

سكرتير تنفيذي – Executive Secretary : دبلوم أو بكالوريوس إدارة أعمال, إدارة عامة, سكرتارية, إدارة مكتبية-خبرة سنتين كسكرتير لحملة الدبلوم-لحملة البكالوريوس لا يشترط الخبرة.

مدير الرواتب – Payroll Manager: بكالوريوس أو ماجستير محاسبة, مالية, إدارة أعمال
خبرة 8 سنوات منها 4 سنوات بمنصب إشرافي (للبكالوريوس)- أو 6 سنوات منها 3 سنوات بمنصب إشرافي للماجستير.

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