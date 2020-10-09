معلم لم تمنعه الإصابة وعدم توفر شبكة أنترنت في قريته من مواصلة التعليم عن بعد

المناطق-فايز السميري

لم تمنع الإصابة وعدم توفر شبكة انترنت في قريته الخطة التابعة لمحافظة أملج المعلم / ماجد حصيبان الحجوري معلم التربية الإسلامية بمدرسة خزيمة بن ثابت بأملج التابعةلادارة تعليم تبوك ويسكن في قرية الخطة التابعة لمركز شثاث وعلى الرغم من إصابته بكسر في يده وعدم توفر شبكة أنترنت في قريته بصفة مستمرة إلا أن ذلك لم يمنعه من مواصلة التعليم عند بعد وذلك لإخلاصه وتفانيه في عمله وإصراره وحرصه على مصلحة أبنائه الطلاب ؛؛

وبعد اللقاء مع المعلم أفاد بأنه يخرج من منزله يومياً ويسير مسافة 8 كيلو متر تقريباً ليؤدي دروسه عبر المنصة والتيمز ويناقش طلابه ويقدم لهم المادة بكل أريحية وصدر رحب إذ أن هذه المهنة أمانة في أعناقنا وهذا واجب ديني ووطني وأقل ما نقدمه لهذا الوطن الغالي لنجاح التعليم في هذه الفترة التي تستحق من الجميع الوقوف والتضحية .

كما عبّر قائد المدرسة الاستاذ / مسلم رهيدن عن خالص شكره وتقديره لهذا المعلم الذي تحدى الصعاب وأصرّ على أداء واجبه في نجاح عملية التعليم عن بعد كما تقدم بالشكر للهيئة الإدارية وكافة المعلمين بالمدرسة الذين ساهموا في نجاح هذا المشروع الوطني والشكر موصول لكل المربين والمهتمين بالتعليم وأولياء الأمور والطلاب في بلادنا الحبيبة الذين أثبتوا للعالم بأنهم على أتم الاستعداد لمواكبة التطور والنهوض ببلادهم ؛؛

سائلين الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يجزي الجميع خير الجزاء