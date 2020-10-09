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مبادرة «ممشى الألوان» تضع جدة ضمن أفضل 3 مدن في جودة الحياة

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مبادرة «ممشى الألوان» تضع جدة ضمن أفضل 3 مدن في جودة الحياة

مبادرة «ممشى الألوان» تضع جدة ضمن أفضل 3 مدن في جودة الحياة
http://almnatiq.net/?p=910579
المناطق_جدة

اعتمد أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، مبادرتي (ممشى الألوان) و(تطوير وتحسين المشهد البصري). وذلك بمشاركة مجتمعية وتعاون مع نخبة من فناني الرسم الجرافيتي وبدعم عدد من الجهات والمؤسسات الراعية من خلال جمعية عيون جدة الخيرية. وأوضحت أمانة جدة في بيان لها نشرته عبر حسابها على «فيسبوك»، أن فكرة المشروع تحقق الارتقاء بالطابع الحضاري لمدينة جدة وتحسين المشهد البصري لعدد من الميادين والجداريات على محاور المدينة الرئيسة لتكون من أفضل ثلاث مدن تنافسية في جودة الحياة، وهو ما تسعى الأمانة والجمعية إلى تحقيقه كأحد برامج رؤية المملكة 2030م. وتهدف مبادرة (ممشى الألوان) إلى تعزيز فن الفراغ العام المفتوح التشاركي، من خلال إستراتيجيات صناعة المكان للفراغات العامة المفتوحة. وقال أمين محافظة جدة، إن هذه المبادرات تأتي ضمن عدة فعاليات تنفذها أمانة جدة في الطرق الرئيسة وممرات المشى والرياضة والميادين والمباني والبوابات وغيرها من المواقع. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية عيون جدة المهندس أنس صالح صيرفي، إن الهدف هو عودة الوجه الحسن لجدة؛ لتكون في مصاف المدن العالمية التي يضرب بها المثل في الجمال والبيئة الصحية المناسبة لتكون جدة عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين الشريفين. يذكر أن مبادرة (ممشى الألوان) تظهر رقي التصميم العمراني وإستراتيجياته الملموسة عبر هوية المدن، إضافة إلى تعزيز مستوى عال من تكامل الفن والعمارة في المشهد الحضري بتعاون المعماريين مع الفنانين والمصممين الحضريين. كما تهدف الاستراتيجيات إلى تحقيق معيار اليونسكو عبر رفع مستوى الوعي الثقافي وجعل الوصول إلى أعمال الفن المعاصر أكثر سهولة للوصول إلى عامة الناس. وتسهم المبادرة في إظهار مواهب الفنانين المستقلين من قبل المبادرين والداعمين واجتذاب السياح ووضع علامات بصرية عالية الجودة على موقع الأنشطة الاجتماعية، بجانب تعزيز الشعور بالفخر والانتماء الثقافي والوطني.

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