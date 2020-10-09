واحة الأحساء تدخل موسوعة «جينيس» القياسية.. ووزير الثقافة يعلِّق

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دخلت واحة الأحساء موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر واحة نخيل في العالم. وقال وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان، عبر حسابه على «تويتر»: «الأحساء أكبر واحة نخيل في العالم.. مبروك». وذكر موقع موسوعة جينيس، أن واحة الأحساء هي أكبر واحة طبيعية في العالم، وتضم 2.5 مليون نخلة يتم ريها من خلال المياه الجوفية عبر 280 بئرًا ارتوازية، وتقع الواحة على مساحة تتجاوز 85.4 كيلو متر مربع. وكانت منظمة اليونيسكو سجلت واحة الأحساء ضمن قائمة التراث العالمي.