البيت الأبيض: ترمب سيخضع لفحص كورونا ثان قبل أي ظهور علني

المناطق - وكالات

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن طبيب الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أكد جهوزيته للمشاركة في تجمع فلوريدا الانتخابي.

وأضاف البيت الأبيض أن ترمب سيخضع لفحص كورونا ثانٍ قبل أي ظهور علني.

أعلن ترمب، الذي لا يزال يتعافى من كوفيد-19، في مقابلة مع فوكس نيوز في وقت متأخر الخميس، أنه يريد تنظيم تجمع انتخابي، السبت، على الأرجح في فلوريدا.

وقال ترمب “أعتقد أنني سأحاول تنظيم تجمّع ليل السبت إذا كان لدينا ما يكفي من الوقت لذلك. نريد تنظيم تجمع، على الأرجح في فلوريدا ليل السبت”.

وأضاف ترمب أنه قد ينظم تجمعاً آخر الأحد في بنسلفانيا. وقال “أشعر أنني بحالة جيدة جدا”، وذلك بعد أن أعطاه طبيبه الضوء الأخضر لاستئناف الأنشطة العامة في نهاية هذا الأسبوع.

وأردف ترمب إنه وزوجته ميلانيا يشعران بخير.

واعتبر أن لجنة الانتخابات المنوطة بالمناظرات هي أضحوكة. وتابع قائلاً إن نائبه مايك بنس أبلي بلاءً حسناً في المناظرة مع منافسته السيناتور، كامالا هاريس. ووصف حركة أنتيفا بـ”مشكلة كبيرة لبلادنا”.

وفي وقت سابق، أعلن طبيب البيت الأبيض أن دونالد ترمب يجب أن يكون قادراً على استئناف “أنشطته العامة”، اعتباراً من السبت، قائلاً إن الرئيس الأميركي استجاب “بشكل جيد للغاية” للعلاج ضد كوفيد-19.

وقال شون كونلي، طبيب ترمب، في بيان “السبت سيكون اليوم العاشر منذ تشخيص (الإصابة) يوم الخميس. وبناءً على مسار التشخيصات المتقدّمة التي يجريها الفريق (الطبي)، أتوقع تماماً عودة الرئيس الآمنة إلى الالتزامات العامة”، اعتباراً من السبت.

وأمضى ترمب ثلاثة أيام في المستشفى قبل أن يعود إلى البيت الأبيض مساء الاثنين. وتابع كونلي أن الرئيس “استجاب بشكل عام على نحو جيد جدا للعلاج”، مشيراً إلى أنه منذ خروجه من المستشفى “ظلت فحوصه الطبية مستقرة ولا تظهر أي مؤشر على أن المرض يتقدم”.