مجسم القُبة التحفة المعمارية القادمة بالمدينة المنورة

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تعمل أمانة المدينة المنورة على تنفيذ مجسم جمالي بأحد أهم الميادين الواقعة بطريق المطار مع طريق الملك خالد بن عبدالعزيز سعياً من أمانة المنطقة في تحسين الميادين وتنفيذ المجسمات الجمالية، تماشياً مع برنامج جودة الحياة ومستهدفاته، حيث يعد المجسم تحفة معمارية من ناحية الفكرة والتصميم والتنفيذ.

وكشفت أمانة المدينة المنورة عن مجسم (القُبة)المزمع تنفيذه في ميدان المطار، حيث يتكون المجسم من 17 قوس متداخلة، 12 منها داخل الدوار، و5 خارج الدوار بارتفاعات داخلية تبدأ من 1.6 متر وحتى 20 متر. وتُعد الإرتفاعات الداخليه ثابتة بمقدار 6 امتار تقريبا، وقد تم تصميم الإنارة داخل المجسم بحيث يمكن تغير برمجتها حسب الألوان المطلوبة تماشياً مع المناسبات والمواسم والفعاليات في المدينة المنورة.

وبينت أمانة المنطقة انه تم البدء بتهيئة الموقع في ميدان المطار وتجري أعمال توريد الأقواس وتركيبها و من ثم اعتماد عينات الانارات للمجسم الجمالي. موضحة أن بناء مثل هذه المعالم الدائمة في المدينة المنورة تعطي بصمة إيجابية بسبب التصميم الإبداعي والفريد من نوعه بالمنطقة، بالإضافة إلى الإضافات المميزة الأخرى التي ستسهم في إبراز الجانب الجمالي للمدينة وإﺛﺮاء الحس الفني ﻓﻲ الميادين العامة.