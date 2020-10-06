المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي بـ أمين المنطقة

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التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن سعد العصيمي هذا اليوم بسعادة أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي في مكتب سعادته بمقر الأمانة

وجرى ــ خلال اللقاء ــ بحث أوجه التعاون المشترك وسبل التواصل، وتعزيز الشراكة وتطويرها بين فرع الوزارة والأمانة بمنطقة نجران، وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهتين وتعزيزها فيما يخدم الصالح العام.

وقد أوضح العصيمي أن هذا اللقاء يأتي في إطار أوجه التعاون بين فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع مختلف الإدارات الحكومية والقطاعات العسكرية، لمافيه خدمة رسالة الوزارة في جميع مجالاتها، وذلك انطلاقا من توجيهات ومتابعة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.

وفي الختام عبر فضيلة الشيخ عبدالرحمن العصيمي من جهته عن شكره سعادة المهندس عيد العتيبي على استقباله وتأكيده تقديم كافة الجهود لتلبية احتياجات بيوت الله تعالى ومنسوبيها ومرتاديها.