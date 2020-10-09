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وزير الشؤون الإسلامية يوجه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة بمواصلة التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

وزير الشؤون الإسلامية يوجه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة بمواصلة التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول
http://almnatiq.net/?p=910677
المناطق - واس

وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، باستمرار الدراسة عن بعد في جميع جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة والدور النسائية التابعة لها، تزامناً مع القرار السامي بالاستمرار في تقديم الخدمات حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات لما تبقى من الفصل الدراسي الأول.
وأكد معالي الوزير ” آل الشيخ ” في تصريح له أن هذا القرار الحكيم يؤكد حرص ولاة الأمر -حفظهم الله- على صحة وسلامة الطلاب والطالبات في الجمعيات والحلق والدور النسائية التابعة لها والتي يزيد طلابها على أكثر من مليون بمختلف مناطق ومدن المملكة ، مشيراً إلى أن الوزارة وجهت الجمعيات بالتقيد بالتعليمات واستمرار العمل وفق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونوه معالي وزير الشؤون الإسلامية بالدعم الكبير والمتواصل التي توليه القيادة الرشيدة للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمملكة للقيام برسالتها في خدمة القرآن وتعليم النشء وغرس مبادئه العظيمة التي تقوم على نشر قيم الوسطية والاعتدال.
ولفت معالي الوزير ” آل الشيخ ” النظر إلى أن الوزارة تسعى دائماً للعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة – حفظها الله – التي تؤكد أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والأهلية لحماية المواطنين والمقيمين من تبعات هذه الجائحة العالمية.
وسأل الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ الله في ختام – تصريحه – أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ كل خير على جهودهما المتواصلة لخدمة الإسلام ونشر قيمه، وتعاليمه، وأن يديم على المملكة عزها ورخاءها، واستقراراها، وأن يصرف عنها الوباء والبلاء.

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