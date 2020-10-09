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لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية

لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=910680
المناطق - واس

عقدت لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى اجتماعًا (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل وبمشاركة أعضائها.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة التقارير السنوية لهيئات تطوير المدن للعام المالي 1440 – 1441هـ وتقرير هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة وتقرير هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة وتقرير هيئة تطوير المنطقة الشرقية وتقرير هيئة منطقة عسير وتقرير هيئة تطوير منطقة حائل.
وبعد أن استعرضت اللجنة خلال الاجتماع ما تضمنته تقارير تلك الهيئات من أعمال وإنجازات وما بذلته من جهود في تخطيط المدن وتنميتها اقتصاديا، ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع في المناطق وما تواجهه من تحديات وصعوبات، اتخذت اللجنة بشأن ذلك عدد من التوصيات تم رفعها للمجلس لمناقشتها وتقرير ما يلزم حيالها.
من جانبها عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى – إحدى لجان المجلس المتخصصة- اجتماعاً (عبر الاتصال المرئي)برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان ، بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، وذلك لمناقشة عدد من تقارير الأداء السنوية لعدد من الأجهزة الحكومية التي تدخل في اختصاص اللجنة،تمهيدا لوضع تصورها وتوصياتها بشأنها وإحالتها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.
وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1439/ 1440هـ، والتقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/ 1441هـ، وكذلك مناقشة تقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1440/ 1441هـ.كما استعرضت اللجنة ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع للعام المالي 1440/ 1441هـ ، والتقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/ 1441هـ.
وجاءت التقارير السنوية محل دراسة اللجنة متضمنة لأبرز مبادرات وانجازات أجهزتها وكذلك أھم المعوقات والاحتياجات التي تساهم في تعزيز دور تلك الأجهزة محل التقارير للقيام بالمهام المناطة بها ، حيث أعدت اللجنة توصياتها ورأيها النهائي حيال تلك التقارير لمناقشتها تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.
كما أنهت اللجنة إعداد وجهة نظرها وتوصياتها بشأن مداخلات وملحوظات أعضاء المجلس على تقريري وزارة السياحة للعام المالي 1440/ 1441هـ، والهيئة السعودية للملكية الفكرية العام المالي 1440/ 1441هـ، وأقرت عدد من التوصيات تمھيداً لإدراج وجهة نظرها على جدول أعمال جلسات المجلس للتصويت خلال الفترة القادمة.

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