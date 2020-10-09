احدث الأخبار

تكامل الجهود والاستعدادات بالمسجد الحرام في أول جمعة بعد عودة المعتمرين
أبرز المواد
 لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية
أبرز المواد
 وزير الشؤون الإسلامية يوجه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة بمواصلة التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول
أبرز المواد
 المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي بـ أمين المنطقة
منطقة نجران
 أكثر من (٥٠٠) موظف بالرئاسة العامة يفوجون المعتمرين يومياً بالمسجد الحرام
منطقة مكة المكرمة
 مجسم القُبة التحفة المعمارية القادمة بالمدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 البيت الأبيض: ترمب سيخضع لفحص كورونا ثان قبل أي ظهور علني
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل 407 حالات إصابة جديدة والإجمالي يتجاوز 338 ألف إصابة
أبرز المواد
 المديرية العامة لمكافحة المخدرات : القبض على مقيم بمحافظة جدة امتهن ترويج المخدرات
منطقة مكة المكرمة
 الحذيفي في خطبة الجمعة: أرسل الله الرسل وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام لإصلاح الأرض
أبرز المواد
 الشريم في خطبة الجمعة : مفهوم كف الأذى أعم من حصره في من صدر منه الأذى
أبرز المواد
 وزير الخارجية الأميركي الأسبق يحذر: بوادر حرب عالمية على الأبواب
أبرز المواد
تكامل الجهود والاستعدادات بالمسجد الحرام في أول جمعة بعد عودة المعتمرين

تكامل الجهود والاستعدادات بالمسجد الحرام في أول جمعة بعد عودة المعتمرين

أبرز المواد
لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية

لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية

أبرز المواد
وزير الشؤون الإسلامية يوجه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة بمواصلة التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

وزير الشؤون الإسلامية يوجه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة بمواصلة التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

أبرز المواد
المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي بـ أمين المنطقة

المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران يلتقي بـ أمين المنطقة

منطقة نجران

تكامل الجهود والاستعدادات بالمسجد الحرام في أول جمعة بعد عودة المعتمرين

تكامل الجهود والاستعدادات بالمسجد الحرام في أول جمعة بعد عودة المعتمرين
http://almnatiq.net/?p=910683
المناطق - واس

أكد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأستاذ هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة العامة استعدت لاستقبال المعتمرين في أول جمعة بعد الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالسماح بعودة العمرة تدريجياً، بحزمة من البرامج والإجراءات التي روعي فيها تطبيق أعلى التدابير الاحترازية والوقائية.
وبين أن الرئاسة وبتوجيهات مباشرة ومتابعة من معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس باشرت أعمال التعقيم منذ ساعات الصباح الأولى، موظفة أكثر من (٤٠٠٠) آلاف عامل وعاملة، وأحدث التقنيات والمواد الصديقة للبيئة.
كما قامت الرئاسة بإعادة ترتيب صفوف المصلين بمراعاة مبادئ التباعد الاجتماعي، وتحديد مسافة مترين بين كل سجادة وأخرى للصلاة وثلاثة أمتار بين كل صف وآخر؛ حرصاً على سلامة المعتمرين.
وأوضح أن الرئاسة جهزت أكثر من (٩٠٠٠) سجادة “معقمة” موزعة على مصليات الدورين الأرضي والأول وتوسعة الملك فهد، موضح أمامها ملصقات تحقق التباعد أثناء أداء الصلوات.
وأبان المتحدث الرسمي أنه خلال الجمعة الأولى تم توزيع (٤٨٠٠) عبوة ماء زمزم معقمة، كما تم ترجمة خطبة الجمعة بخمس لغات: إنجليزي، فارسي، أردو، ملاوية، فرنسي، عبر المنصات الإلكترونية وذلك ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة الجمعة؛ حرصا على إيصال رسالة منبر المسجد الحرام إلى العالم أجمع.
وبين هاني حيدر أنه وبتوجيهات الرئيس العام تمت إعادة تشغيل الأنظمة الصوتية في كامل المسجد الحرام والساحات الخارجية والفنادق بالمنطقة المركزية والشوارع المحيطة بالمسجد الحرام حتى تعم الفائدة لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين ، مؤكداً سعي الرئاسة لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.

 

روابط ذات صلة

لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية

لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى تناقش تقارير الأداء السنوية لعدد من الجهات الحكومية
وزير الشؤون الإسلامية يوجه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة بمواصلة التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول

وزير الشؤون الإسلامية يوجه جمعيات تحفيظ القرآن الكريم بالمملكة بمواصلة التعليم عن بعد لما تبقى من الفصل الدراسي الأول
أكثر من (٥٠٠) موظف بالرئاسة العامة يفوجون المعتمرين يومياً بالمسجد الحرام

أكثر من (٥٠٠) موظف بالرئاسة العامة يفوجون المعتمرين يومياً بالمسجد الحرام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*