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الكويت تسجل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الكويت تسجل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=910695
المناطق - واس

سجلت الكويت 635 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 110076 حالة، في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 649 حالة.
وأفادت وزارة الصحة الكويتية أنه تم شفاء 710 إصابات ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 102024 حالة.

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