جامعة القصيم توقع اتفاقية تعاون مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة

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وقعت جامعة القصيم، اليوم الخميس الموافق 21/2/1442هـ، اتفاقية تعاون تدريبي وتعليمي مع شركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة، وذلك بمقر المدينة الجامعية، بهدف تعزيز التعاون الفعال بين الجهتين لتطوير سبل التعليم والتدريب على مختلف الأصعدة، وبحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد التركي، وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور محمد العضيب، ووكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة الأستاذ الدكتور خالد الحربي، ومدير مركز التعاون الدولي والتبادل المعرفي بالجامعة الدكتور عبدالله الهدية.

وقع الاتفاقية عميد كلية الصيدلة بالجامعة الدكتور عبد المجيد القسومي، إلى جانب الدكتور عبد الله الدحيلان مدير التدريب والتوظيف الخارجي بشركة الدواء للخدمات الطبية، بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين وتقديم خدمات مجتمعية مشتركة والمشاركة في تأهيل وتدريب طلاب وطالبات الكلية، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات التدريبية والبحثية والتعليمية.

كما تحقق هذه الاتفاقية التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بتجهيز معامل الكلية والمساهمة في تطوير المناهج المتعلقة بها بما يتوافق مع أهداف برنامج الكلية وخططها الاستراتيجية، والمساهمة في تدريب طلاب كلية الصيدلة في الصيدليات التابعة للشركة، بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بصيدليات المجتمع والقطاع التعليمي لطلاب الكلية ومنسوبيها وتسهيل مهام الباحثين في هذا المجال.