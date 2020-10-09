إدارة النصر تقرر الاستئناف على قرار الاتحاد الآسيوي بعد رفض احتجاجه

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أكد مجلس إدارة نادي النصر بقيادة د . صفوان بن سليمان السويكت على استكماله لكافة الإجراءات النظامية في الإحتجاج المرفوع ضد فريق بيرسبوليس الإيراني من خلال تسليم ورقة الإحتجاج خلال ساعتين بعد نهاية المباراة ، ودفع الرسوم وتقديم مذكرة الإحتجاج الرسمية في غضون 68ساعة ، وهي الفترة الزمنية المحددة من قبل الإتحاد الآسيوي لكرة القدم وفقا للمادة ( 59 ) ، وحيث أن لجنة الانضباط والأخلاق في الإتحاد الآسيوي قد أرسلت منطوق القرار برفض الإحتجاج لأسباب موضوعية وليس كما يزعم البعض لأسباب شكلية عليه فإن إدارة نادي النصر تؤكد استكمالها للحقوق النظامية المكفولة باللوائح والأنظمة من خلال طلب الحيثيات ثم استئناف القرار لدى لجنة الاستئناف بالإتحاد الآسيوي والرفع المحكمة التحكيم الرياضية ( CAS ) في سويسرا عند الحاجة وفق ما تنص عليه الأنظمة , كما تشكر الإدارة وقفة الاتحاد السعودي لكرة القدم بقيادة الأستاذ ياسر المسحل على جهودهم في هذه القضية .