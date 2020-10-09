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الإعصار “دلتا” يوجه أكبر ضربة لإنتاج النفط البحري الأميركي

الإعصار “دلتا” يوجه أكبر ضربة لإنتاج النفط البحري الأميركي
http://almnatiq.net/?p=910713
المناطق - وكالات

يوجه الإعصار “دلتا”، الذي يزداد قوة أكبر ضربة للإنتاج البحري الأميركي بخليج المكسيك في 15 عاما، إذ يعطل معظم إنتاج النفط في المنطقة ونحو ثلثي إنتاجها من الغاز الطبيعي.

وقد تزيد شدة دلتا، وهي عاصفة كبيرة وقوية بالفعل، أكثر الجمعة خلال اختراقه منطقة رئيسية منتجة للنفط في الخليج، ووصلت سرعة الإعصار إلى 195 كيلومترا في الساعة بحسب المركز الوطني للأعاصير.

وأوقف دلتا 1.67 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 92 بالمئة من إنتاج النفط في الخليج، وهو أكبر مستوى منذ 2005 حين دمر الإعصار كاترينا ما يزيد عن 100 منصة بحرية وعرقل الإنتاج لأشهر.

وتراجعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة في آسيا، الجمعة، لكنها تمضي على مسار تحقيق مكاسب بنحو 10 بالمئة في الأسبوع بدعم من التعطل في خليج المكسيك ونزاع عمالي في بحر الشمال، مما أدى في المجمل إجمالا إلى إزاحة 3.17 مليون برميل يوميا من السوق.

وأخلى عاملون 279 منشأة بحرية في خليج المكسيك ونقل المنتجون 15 منصة حفر بعيدا عن منطقة الرياح الكبيرة والقوية لدلتا. ويقول المركز الوطني للأعاصير إن قوة الرياح الاستوائية تمتد إلى 160 ميلا من مركزها، في مؤشر على حجم الإعصار الكبير.

وبالإضافة إلى النفط، أوقف المنتجون نحو 62 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي للمنطقة، أو ما يعادل 1.675 مليار قدم مكعبة يوميا.

وتنتج الحقول البحرية بخليج المكسيك نحو 15 بالمئة من النفط الخام الأميركي و5 بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

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