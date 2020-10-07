أمير منطقة جازان يتفقد محافظة هروب ويلتقي المشايخ

المناطق - فضه عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم ، بزيارة تفقدية إلى محافظة هروب وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف محافظات المنطقة .

واستهل سموه الزيارة بجولة في وسط المحافظة وشاهد الخدمات التنموية المنفذة والمقدمة للاهالي في كافة المجالات البلدية والطرق والصحة والمياه.

واستمع سموه لشرح مفصل من محافظ هروب أحمد بن موسى أبوقرن عن المحافظة وما تزخر به من مقومات وامكانيات طبيعية ومواقع سياحية وما نفذ وينفذ بها من مشروعات تنموية شملت مختلف المجالات.

كما تفقد سمو أمير منطقة جازان خلال الزيارة ، منتزه مطل الفقر المشرف على المحافظة ومركز وادي وساع وعدد من المواقع السياحية والجبلية والمراكز والقرى التابعة للمحافظة .

عقب ذلك التقى سموه ، بعدد من مشايخ وعرائف المحافظة واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم وتوفير مختلف الخدمات والمشروعات المتعلقة بالطرق والصحة والمياه والزراعة والخدمات البلدية بالمحافظة ومراكزها وتذليل الصعوبات التي تعترضها ، ووجه بمتابعتها والرفع بها لإنجازها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والمقيمين .

ونوه سموه ، في ختام زيارته بما تشهده المحافظة والمنطقة من مشاريع تنموية وخدمية والتي جاءت بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله-

حضر الزيارة وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر وفضيلة الشيخ مطاعن بن شامي شيبه وفضيلة عضو الافتاء الشيخ محمد بن شامي شيبه وعدد من المسؤولين.