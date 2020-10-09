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الصحة العالمية تعلن عن ارتفاع يومي جديد في إصابات كورونا حول العالم

الصحة العالمية تعلن عن ارتفاع يومي جديد في إصابات كورونا حول العالم
http://almnatiq.net/?p=910761
المناطق - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل رقم قياسي جديد في حصيلة إصابات فيروس كورونا اليومية حول العالم.

وذكرت أنه تم الإبلاغ عن أكثر من 350 ألف حالة وهذا الارتفاع اليومي الجديد، يتجاوز الرقم القياسي المسجل في وقت سابق من هذا الأسبوع بنحو 12000 إصابة.

واعتبر رئيس قسم الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية مايكل رايان، أنه حتى مع استمرار انتشار مرض كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم، “لا توجد إجابات جديدة”.

ولفت إلى أنه على الرغم من أن الوكالة تريد من الدول أن تتجنب عمليات الإغلاق التي دمرت الاقتصادات، إلا أنه يجب على الحكومات ضمان حماية الأشخاص الأكثر ضعفا واتخاذ العديد من الإجراءات.

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