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فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

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فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة
http://almnatiq.net/?p=910764
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 20330 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ اندلاع الجائحة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 691977 حالة.

وسجلت وزارة الصحة 109 وفيات بالفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، ليصل العدد الكلي للوفيات إلى 32630.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أعلن أمس الخميس حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا، وذلك اعتبارا من اليوم السبت.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات.

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