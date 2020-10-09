النصر يعاود التفاوض مع أرسنال لضم الألماني أوزيل

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تجددت آمال نادي النصر في إبرام صفقة تاريخية يحصل من خلالها العالمي على خدمات الدولي الألماني المتوج بمونديال 2014، مسعود أوزيل، بعدما قام ناديه أرسنال الإنجليزي باستبعاد اسمه من قائمة المشاركين في بطولة الدوري الأوروبي «يوروباليج» بالموسم الجديد 2020-2021.

وانضمّ أوزيل صاحب الـ31 عامًا إلى أرسنال قادمًا من ريال مدريد الإسباني، عام 2013 ويمتد عقده الحالي حتى منتصف 2021.

وبحسب موقع «GOAL» العالمي فقد عادت المفاوضات مرة أخرى بين إدارة النصر ونظيرتها في أرسنال لضم أوزيل، مشيراً إلى أن العالمي قدم عرضاً مُغرياً.

وخرج صانع الألعاب الألماني المخضرم من حسابات الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، ومن المتوقع أن يقوم باستبعاده من قائمة الفريق الرسمية للدوري الإنجليزي الممتاز، التي يجب تسليمها لرابطة «بريميرليج» خلال 10 أيام، رغم أن عقد اللاعب الألماني يتبقى فيه 8 أشهر، ويتقاضى 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا.

وكانت صحيفة «فاناتيك» التركية، قد أفادت خلال شهر سبتمبر الماضي، أن النصر تواصل مع وكيل أعمال أوزيل من أجل معرفة إمكانية انتقاله للعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت الصحيفة أن النصر قدم عرضًا رسميًا بقيمة 20 مليون دولار سنويًا للتعاقد مع اللاعب الألماني المخضرم، إلا أن الأخير طلب تأجيل رده الرسمي حتى يتم حسم موقفه مع أرسنال.

ولم يَخُض صاحب الـ31 عامًا أي مباراة مع أرسنال منذ 7 مارس الماضي؛ ما تسبب في انخفاض قيمته التسويقية إلى 12 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.