احدث الأخبار

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن سنجار
أبرز المواد
 النصر يعاود التفاوض مع أرسنال لضم الألماني أوزيل
أبرز المواد
 فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة
أبرز المواد
 الصحة العالمية تعلن عن ارتفاع يومي جديد في إصابات كورونا حول العالم
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يتفقد محافظة هروب ويلتقي المشايخ
منطقة جازان
 بيروت: مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار خزان للوقود
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمنشأة وثلاثة مواطنين ومقيم أدينوا بجريمة التستر في تجارة التمور
الاقتصاد
 إبراهيموفيتش يعلن التغلب على فيروس كورونا
أبرز المواد
 مسؤول يستبعد عودة ترامب للحملة الانتخابية نهاية الأسبوع
أبرز المواد
 دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت
أبرز المواد
 صيد الأسماك قد يفشل الصفقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي
أبرز المواد
 وزارة الرياضة تلزم جميع الأندية الرياضية بالمملكة بإعداد لائحة تنظيم العمل
أبرز المواد
الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن سنجار

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن سنجار

أبرز المواد
النصر يعاود التفاوض مع أرسنال لضم الألماني أوزيل

النصر يعاود التفاوض مع أرسنال لضم الألماني أوزيل

أبرز المواد
فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

أبرز المواد
الصحة العالمية تعلن عن ارتفاع يومي جديد في إصابات كورونا حول العالم

الصحة العالمية تعلن عن ارتفاع يومي جديد في إصابات كورونا حول العالم

أبرز المواد

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن سنجار

الأمم المتحدة ترحب بالاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن سنجار
أبناء الطائفة الإيزيدية في العراق - أرشيف
http://almnatiq.net/?p=910770
المناطق - وكالات

رحبت بعثة الأمم المتحدة في العراق “يونامي”، بالاتفاق بين الحكومة الاتحادية ببغداد وحكومة إقليم كردستان حول وضع قضاء سنجار في نينوى، معتبرة إياه “خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح”.

وأعربت البعثة في بيان لها، اليوم الجمعة، عن “أملها في أن يمهد هذا الاتفاق الطريق لمستقبل أفضل”.
من جهتها، أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، إلى أن “الاتفاق بداية فصل جديد لسنجار، ويأتي فيه مصلحة أبناء القضاء في المقام الأول”.

وقالت: “سيساعد النازحين على العودة لمنازلهم، وسيسرع من وتيرة إعادة الإعمار وتحسين تقديم الخدمات العامة”.

وأضافت: “لكي يحدث ذلك، هناك حاجة ماسة لحكم مستقر وهياكل أمنية”.

وشددت على “استمرار دعم الأمم المتحدة للمساعدة في تطبيع الأوضاع في القضاء”.

وشهد قضاء سنجار محنا رهيبة وجرائم بشعة ارتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي ضد الإيزيديين عام 2014، كما واجه الناجون عقبات بسبب الخلاف حول الترتيبات الأمنية وتوفير الخدمات العامة وعدم وجود إدارة موحدة للقضاء.

وأعلنت الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان العراق اليوم، عن توصلهما إلى اتفاق وصفتاه بـ”التاريخي”، ينظم وضعية قضاء سنجار شمالي البلاد.

روابط ذات صلة

النصر يعاود التفاوض مع أرسنال لضم الألماني أوزيل

النصر يعاود التفاوض مع أرسنال لضم الألماني أوزيل
فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

فرنسا تسجل أكثر من 20 ألف إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة
الصحة العالمية تعلن عن ارتفاع يومي جديد في إصابات كورونا حول العالم

الصحة العالمية تعلن عن ارتفاع يومي جديد في إصابات كورونا حول العالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*