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بالفيديو .. .انفجار جديد يهز العاصمة اللبنانية”بيروت” وسقوط قتلي !

بالفيديو .. .انفجار جديد يهز العاصمة اللبنانية”بيروت” وسقوط قتلي !
http://almnatiq.net/?p=910779

وقع انفجار ضخم في خزان للمازوت بأحد أحياء بيروت، مساء الجمعة، حسبما أفاد موقع “سكاي نيوز عربية”، مما أدى إلى سقوط ضحايا.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان عن الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتانة.، فقد لقي 4 أشخاص مصرعهم من جراء الحادث.

كما أفادت الوكالة أن عناصر الدفاع المدني نجحت في انتشال طفلتين على قيد الحياة من مكان الانفجار.

وتوجهت فرق الإطفاء لإخماد الحريق الذي تسبب به الانفجار، في حي طريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية، وعملت على إخلاء المنازل المحيطة بمكان الحادث.

وأدى صوت الانفجار القوي إلى حالة من الهلع والخوف في صفوف السكان.

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